Туристы из разных стран посетили древнюю Пальмиру — видео ФАН

Пальмира, 16 января. Иностранные туристы посетили древний сирийский город Пальмира. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Группа, в состав которой вошли люди из разных стран, посетила Национальный музей Пальмиры, знаменитый храм Баала, Римский театр и другие легендарные достопримечательности. Также прибывшие на экскурсию иностранцы смогли своими глазами увидеть, какие разрушения нанесли древним архитектурным памятникам атаки террористов.

Корреспонденту удалось пообщаться с иностранными гостями древнего города. Американский турист Майкл Флорино заявил, что международные организации, археологи и исследователи со всего мира должны объединить свои усилия для восстановления пальмиры после террористических атак, а также для ее дальнейшего сохранения.

«Я осуществил мечту, посетив Пальмиру. Но я испытываю большую печаль из-за разрушения памятников этого города, который расположен в самом сердце пустыни и знаменует собой начало цивилизации между востоком и западом», — сказал Майкл.

Кроме того, американец отметил, что прибыв в Пальмиру, он понял, что сейчас здесь вполне безопасно и жизни мирного населения ничего не угрожает. Реальная картина отличается от того, что тиражируют западные СМИ.

Майкл заявил, что ведет блог на YouTube, в котором после возвращения домой намерен поделиться многочисленными видеозаписями из древнего города, чтобы его подписчики смогли увидеть, как Пальмира выглядит в настоящее время.