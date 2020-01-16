Курдские боевики подвергли ракетному удару город на севере Алеппо

Дамаск, 16 января. Курдские боевики обстрелами провоцируют боестолкновения на севере Сирии.

Как сообщил Baladi News, боевики, связанные с «Рабочей партией Курдистана», подвергли ракетному обстрелу город Азаз на севере сирийской провинции Алеппо.

В октябре Турция объявила о начале антитеррористической операции «Источник мира» на севере Сирии. В Анкаре заявили, что действия направлены против курдских боевиков, захвативших восточный берег Евфрата под предлогом борьбы с членами «Исламского государства»1 (террористическая организация, запрещена в России). При этом известно, что некоторые отряды игиловцев воюют на стороне курдов. Курдские бандформирования ведут террористическую деятельность: прошлой осенью они устроили взрывы в провинциях Хасака и Алеппо, минировали автомобили. Преступная деятельность курдских боевиков унесла жизни нескольких десятков людей.

Помимо этого, курдских боевиков поддерживают США, которые незаконно выкачивают сирийскую нефть и отправляют ресурсы республики в разные страны.

В октябре 2019 года лидеры РФ и Турции подписали в Сочи совместный меморандум по Сирии. Согласно документу, в Сирию были направлены отряды военной полиции России и сирийские пограничники для вывода курдских боевиков из зоны безопасности. Позже военнослужащие Турции, России и Сирии начали проводить совместное патрулирование.

Напомним, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган не раз предупреждал, что Анкара возобновит операцию против курдских боевиков, если они не покинут север Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.