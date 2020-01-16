Кудрин заявил, что не ожидает существенного обновления правительства РФ

Москва, 16 января. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что не ожидает существенного изменения в составе правительства, его состав в целом сохранится. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Не буду комментировать, кто войдет в состав нового правительства, я не ожидаю существенного обновления. Это правительство достаточно молодое», — заявил Кудрин.

Кроме того, Кудрин прокомментировал назначение Михаила Мишустина на пост председателя правительства России.

«За время своей работы он (Мишустин ―Прим. ред.) выполнил задачи, которые перед ним ставились. Сейчас сбор налогов ― это хорошо работающий механизм, произошла оцифровка многих сервисов налоговой службы, это одна из продвинутых служб», ― добавил Кудрин.

Глава Счетной палаты РФ напомнил, что Россия находится в десятке лучших в мире стран по налоговому администрированию. Более того, Мишустин хорошо понимает бюджетные процессы, подчеркнул Кудрин.

«Он человек, который знает и понимает состояние бизнеса в территориальном разрезе, чувствует качество инвестиционного климата. Хорошо, что он сказал про подорванное доверие бизнеса к государству, он понимает, что нужно предпринять шаги по восстановлению этого доверия», ― подытожил Кудрин.

Напомним, что накануне президент РФ Владимир Путин подписал документ об отставке правительства РФ в полном составе и назначил Дмитрия Медведева исполняющим обязанности главы кабмина.

В четверг новым главой российского правительства был выбран Михаил Мишустин. Его кандидатуру поддержали 85,1% депутатов Госдумы. Глава государства подписал указ о назначении Мишустина на пост председателя правительства РФ.

Мишустин заявил, что Путин поручил обновленному правительству быть в авангарде экономического роста. По его словам, именно это является основой эффективной социальной политики. Кроме того, новый премьер отметил, что первоочередной задачей правительства является наладить диалог между властью и бизнесом.