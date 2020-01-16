Глава МИД Германии заявил о готовности ЛНА придерживаться режима прекращения огня в Ливии

Берлин, 16 января. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар готов придерживаться режима прекращения огня в Ливии.

«Он пообещал соблюдать прекращение огня — независимо от того, что соглашение о прекращении огня в начале недели в Москве он не подписал. Это очень важно», — отметил он.

Маас также добавил, что Хафтар выразил готовность принять участие в берлинской конференции по Ливии, которая состоится 19 января.

Напомним, что по итогам конференции ожидается подписание соглашения о создании в Ливии единого правительства и единой армии, ему подчиняющейся. Незадолго до этого стороны по инициативе России договорились о временном прекращении огня. Глава ЛНА Халифа Хафтар и глава Правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж также провели переговоры в Москве на предмет окончательного перемирия, однако командующий ЛНА отказался подписывать документ, поскольку не все выдвинутые им условия были соблюдены. Тем не менее режим прекращения огня по-прежнему соблюдается обеими сторонами, о чем ранее заявили в ПНС Ливии.