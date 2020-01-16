Ставка Киева на москитный флот демонстрирует немощь ВМСУ на фоне России

Во время недавней пресс-конференции посол Украины в США Владимир Ельченко заявил, что в 2020 году Вашингтон планирует выделить Киеву 365 млн долларов на укрепление обороноспособности ВСУ. Это несколько меньше американских ассигнований 2019 года, предусматривавших выделение 391,5 млн долларов в качестве финпомощи украинским военным.

Зато в наступившем году, по словам Ельченко, Вашингтон особое внимание уделит ВМСУ — пожалуй, наиболее деградировавшему за годы существования современной Украины виду ее вооруженных сил.

Обозреватель Федерального агентства новостей разобрался, поможет ли это украинскому флоту хоть как-то конкурировать с российскими силовыми ведомствами на Черном флоте.

Пан посол докладывает

Напомним, что Украина, за вычетом прочего колоссального количества имущества флота, в 1997 году из числящихся к моменту раздела в составе КЧФ 525 боевых кораблей, катеров, судов и плавсредств обрела 137 плавединиц. Естественно, не все из них были на ходу или достроены, но тем не менее факт остается фактом. Однако уже к сентябрю 2019 года из-за недофинансирования, откровенного «дерибана», халатности командования (в большей степени) и воссоединения Крыма с Россией (в меньшей степени) эта армада сократилась до двух-трех десятков вымпелов.

При этом боевое ядро ВМСУ превратилось в разнотипный плавучий цирк, включающий в себя фрегат, ракетный катер, рейдовый тральщик, средний десантный корабль, десантный катер и четверку речных бронекатеров. «Вишенка на торте» — все эти единицы, включая фрегат и ракетный катер, не имели противокорабельных ракет. То есть в морском бою они могли рассчитывать исключительно на артиллерию и… лихой казацкий абордаж.

В реалиях XXI века это выглядело, мягко говоря, неадекватно. Ну, а на фоне регулярно провозглашаемых постмайданной властью перспектив столкновения с Черноморским флотом России — просто самоубийственно.

В свете дичайшего дефицита пригодных к использованию плавединиц, украинские адмиралы были согласны на пополнение корабельного состава ВМСУ любыми доступными вымпелами — до плотов включительно. И уж тем более они были не прочь нарастить мощь (точнее, немощь) своих военно-морских сил за счет иностранной военной помощи, в первую очередь американской. Так что заявление, сделанное на текущей неделе паном Ельченко, выглядело для ВМСУ достаточно многообещающе.

«Главный приоритет, который был определен в двусторонних консультациях между Министерством обороны Украины и Пентагоном, — это усиление украинского флота. Есть такое понятие, как «москитный флот», то есть скоростные катера, которых очень не хватает именно нашим военным или морякам на Черном и Азовском морях. Мы помним, что в прошлом году Украине были переданы два скоростных катера типа «Island». В этом году предполагается передача еще трех [таких же] катеров. Следовательно, значительная часть [выделенных США] средств пойдет как раз на их переоснащение и установку там современного оружия и средств связи», — бравурно доложил посол.

Неплохо. По крайней мере — на первый взгляд. Точнее, только на первый взгляд и неплохо, потому что на взгляд второй…

Пополнение «самотопами»

О текущем состоянии корабельного состава ВМСУ мы уже упоминали. За вычетом вспомогательных судов, вроде «отжатого» у украинской Администрации морских портов аварийно-спасательного судна «Александр Охрименко», после 2014 года этот состав пополнялся в основном имеющими сомнительную ценность малыми бронированными артиллерийскими (речными) катерами типа «Гюрза-М» с небольшой добавкой десантно-штурмовых катеров типа «Кентавр».

На закономерный вопрос, почему именно эту явную «не кондицию» украинский ОПК впаривал своим военным морякам, существует как минимум два ответа.

Во-первых, аховое состояние украинской промышленности просто не позволяло построить для ВМСУ что-то более серьезное, чем речные бронекатера с противопульным бронированием и вооружением от БТР, а также переразмеренные и упрощенные клоны шведских десантно-штурмовых катеров типа Stridsbåt 90, украшенные РСЗО с неуправляемыми авиационными ракетами.

Во-вторых, потому что эта плавучая «мелочь» строилась на предприятии тогдашнего президента Украины Петра Порошенко, с удовольствием набивавшего свой персональный кошелек за счет госассигнований, выделенных на оборонные нужды.

Конечно, сразу после «Евромайдана» и потери Крыма в ВМСУ грезили о куда большем. Например, о постройке на самостийных верфях серии корветов, достройке застрявшего еще со времен СССР в Николаеве ракетного крейсера «Украина», а также о фрегатах и подводных лодках, которые иностранные партнеры, по мнению киевских адмиралов, просто были обязаны немедленно им предоставить.

Однако на практике все получилось в соответствии с известной фразой Леонида Кравчука «Маємо те що маємо». В 2018 году заложенный за семь лет до этого головной украинский корвет проекта 58250 «Владимир Великий» по-прежнему изображал собой груду запчастей посреди зарастающих лопухами цехов. А лишенная хода, вооружения и значительной части радиоэлектронного оборудования «Украина» продолжала ржаветь у заводской стенки. Американцы и их сателлиты тоже не торопились с дружеским «подгоном» чего-то более мощного, чем надувные моторные лодки. Вот так и получилось, что дышащие на ладан ВМСУ пришлось пополнять порошенковскими «самотопами».

Чего последние стоят на деле, стало ясно во время событий 25 ноября 2018 года в Керченском проливе. Тогда российский пограничный сторожевой корабль «Изумруд» был вынужден открыть огонь на поражение по улепетывавшему из российских тервод украинскому бронекатеру «Бердянск» и парой попаданий едва не отправил эту «красу и гордость» ВМСУ на дно…

Grand Fleet в три этапа?

«Под занавес» президентства Порошенко украинцам стало окончательно ясно, что наполеоновские планы быстрого превращения ВМСУ в черноморский Grand Fleet — это розовые мечты, не имеющие ничего общего с реальностью. Исходя из этой данности, после консультаций с американскими, английскими, норвежскими, польскими, шведскими и турецкими специалистами, в недрах украинских штабов была разработана стратегия развития ВМСУ до 2035 года. Она предусматривала следующие этапы.

2019–2025 годы — создание сил, способных обеспечить защиту интересов Украины в прибрежной зоне (до 40 морских миль от берега).

2025–2030 годы — создание сил, способных обеспечить защиту интересов Украины в исключительной экономической зоне (до 200 морских миль от берега).

2030–2035 годы — создание сил, способных обеспечить участие ВМСУ в операциях НАТО по поддержанию безопасности за пределами Черного моря.

Честно говоря, способность Украины «одолеть» хотя бы первый намеченный этап, не говоря уж о двух остальных, вызывала у многих аналитиков большой скепсис. Но не будем отвлекаться.

Для реализации первого этапа указанной стратегии в Киеве была принята концепция создания так называемого «москитного флота». По словам заместителя начальника штаба командования ВМСУ по евроатлантической интеграции Андрея Рыженко, она предусматривает строительство или приобретение Украиной «многофункциональных, скоростных, хорошо вооруженных катеров». В роли таковых украинским адмиралам виделись прежде всего запланированные к закладке ракетные катера типа «Лань», вооруженные первой разработанной на Украине ПКР «Нептун».

Но принятие на вооружение «Нептуна» безбожно затягивалось из-за отсутствия для нее активной радиолокационной головки самонаведения. Это привело к сдвигу в «прекрасное далеко» сроков закладки украинских «Ланей». В то же время кадры для будущего «москитного флота» ВМСУ на чем-то готовить было надо. Поэтому, когда США предложили передать бесплатно (на самом деле нет) патрульные катера типа «Island», выведенные после длительного использования из состава сил береговой охраны США, украинские адмиралы ухватились за эту идею руками и ногами.

Передача первой пары «Айлендов» и доставка ее из США в Одессу заняла удивительно много времени — с 27 сентября 2018-го по 21 октября 2019 года. При этом по американским условиям катера достались украинцам в разоруженном виде и без значительной части радиоэлектронного оборудования. Но зато «Айленды» были куда надежнее и мореходнее, чем порошенковские «самотопы»!

Что до вооружения катеров, то для «Айлендов», чье главное назначение в ВМСУ по сути сводилось к роли «учебных парт», это не было критическим вопросом. Подтверждением служит тот факт, что после недолгих раздумий в ВМСУ решили использовать для вооружения «Айлендов» 25-мм автоматы М-110 от принятой на вооружение еще в 1957 (!) году двухствольной автоматической корабельной артиллерийской установки 2М-3М, заработавшей на советском ВМФ ироничное прозвище «Два мимо — три мимо».

Хватит одной ФСБ

Еще до того, как первые два бывших американских «патрульника» прибыли в Одессу, стало известно о намерении Киева получить от США еще четыре «Айленда». Это позволило бы ВМСУ сформировать в Одессе дивизион однотипных мореходных катеров (прообраз того самого «москитного флота»), а не приспособленные для действий в Черном море «Гюрзы» перегнать на Азовское море или на Дунай.

Как мы уже знаем, на текущей неделе посол Украины в США Владимир Ельченко подтвердил: да, согласно имеющимся договоренностям, американцы в 2020 году действительно передадут Украине еще несколько «Айлендов». Пусть не четыре, а три, но передадут!

Хорошо ли для ВМСУ получить 150-тонные б/у «Айленды» вместо 50-тонных «Гюрз» и 55-тонных «Кентавров»? Конечно, хорошо! Однако сразу всплывает несколько «но».

Ориентация ВМСУ на пополнение своего корабельного состава в ближнесрочной перспективе исключительно американскими катерными «подачками» — это очередное подтверждение недееспособности украинского ОПК. К тому же, это свидетельствует о том, что корабельный состав ВМСУ окончательно трансформируется в некий прибрежно-катерный дубликат Морской охраны Государственной пограничной службы Украины — символическое дополнение к двум бригадам морской пехоты, числящимся в составе ВМСУ.

Иными словами, флота у Украины нет и не предвидится. Даже «москитного», потому что ни одна из ракетоносных «Ланей» еще не заложена. Потому что «Нептун» пусть уже и летает, но так до сих пор ни во что не попадает. Потому что у «Нептуна» до сих пор нет работающей активной радиолокационной головки самонаведения. И до тех пор, пока она не появится, ВМСУ способны дать отпор потенциальному супостату исключительно посредством абордажа или артиллерии. Да и то — в прибрежной зоне.

С учетом крайней «ушатанности» флагмана ВМСУ, фрегата «Гетман Сагайдачный», и неработоспособности в морских условиях боевых модулей речных бронекатеров, скорее всего в роли украинской корабельной артиллерии будут выступать те самые 25-мм «Два мимо — три мимо». Вот такая картина вырисовывается, если повнимательнее присмотреться к известию о том, что Украина ожидает еще три американских «Айленда».

Проще говоря, в чрезвычайной ситуации Черноморский флот РФ может с чистой совестью «сидеть дома», а для нейтрализации ВМСУ на Черном море с лихвой хватит сил одной Береговой охраны Пограничной службы ФСБ РФ. Что, собственно, и произошло во время инцидента 25 ноября 2018 года в Керченском проливе.

Напомним, что в распоряжении российских морских пограничников на Черном море имеются пограничные сторожевые корабли с 76-мм корабельными артустановками АК-176М и шестиствольными 30-мм артавтоматами АК-630М, способными разнести те же «Айленды» в щепки на расстоянии, далеко превосходящем дальность действенного огня 2М-3М. Что уж говорить, если в «игру», не дай бог, вступят основные силы ЧФ...

А ведь у России в Крыму имеется еще и мощная авиационная группировка, дополненная береговыми ракетными бригадами, которые «простреливают» Черное море чуть ли не до Стамбула.

В общем, на этом вопрос боевой ценности ВМСУ на Черном море можно считать закрытым — вне зависимости от количества «Айлендов», обещанных американцами украинцам.