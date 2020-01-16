Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Россия
  /  Обновлено: 

Медведев поблагодарил членов кабмина за работу

365
0 Оставить комментарий

Медведев поблагодарил членов кабмина за работу

Москва, 16 января. Бывший председатель российского правительства Дмитрий Медведев поблагодарил членов Кабинета министров за работу, отметив, что удалось многое сделать.

«Благодарен всем членам правительства, аппарату правительства за ту большую работу, которую мы с вами вместе делали все эти годы. Это порой было очень непросто. Но мы находили решения, которые помогали нашей стране двигаться вперед, развиваться», ― написал Медведев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Медведев отметил, что большую роль в успешной работе кабмина сыграли опыт и профессионализм членов правительства.

Напомним, что накануне президент РФ Владимир Путин подписал документ об отставке правительства РФ в полном составе и назначил Дмитрия Медведева исполняющим обязанности главы кабмина.

В четверг новым главой российского правительства был выбран Михаил Мишустин. Его кандидатуру поддержали 85,1% депутатов Госдумы. Глава государства подписал указ о назначении Мишустина на пост председателя правительства РФ.

Мишустин заявил, что Путин поручил обновленному правительству быть в авангарде экономического роста. По его словам, именно это является основой эффективной социальной политики. Кроме того, новый премьер отметил, что первоочередной задачей правительства является наладить диалог между властью и бизнесом.

Новости партнеров

Новости партнеров