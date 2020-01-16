В Кале спасаются от мигрантов «Великой французской стеной». Колонка Владимира Тулина

6 января 2020 года после попытки остановить большегрузные автомобили, забросав магистраль деревянными ящиками с целью проникнуть в них и таким образом попасть в Англию, в окрестностях французского города Кале была проведена полицейская облава при поддержке подразделений жандармерии. Был в очередной раз ликвидирован знаменитый лагерь «Джунгли», задержано около 150 человек. Корреспондент Федерального агентства новостей посетил Кале, чтобы увидеть, решила ли полицейская операция проблему мигрантов в этом городе.

Как известно, Кале находится на берегу пролива, отделяющего его от Англии, а так как его ширина всего 30 километров, то именно через этот город и проходит основной грузо- и пассажиропоток между двумя странами. Соответственно мигранты из стран Азии и Африки, желающие очутиться в Англии, стекаются именно в Кале. О причинах их внезапной и непонятной любви к туманному Альбиону я и спросил работника мэрии Ксавье Пирона. Его ответ меня удивил.

«Многие беженцы уверены, что в Великобритании социальные пособия выше, чем здесь. На самом деле наоборот: тут 11,5 евро в день, а там 37 фунтов в неделю. Мы даже пытались бороться с желающими нелегально попасть в Англию с помощью разъяснительной работы, объясняя им это. Результат был нулевой. Тут играет свою роль и то, что там не так активно, как здесь, борются с нелегальной работой и с незаконным мигрантским бизнесом, что для них очень важно. Кроме того, в Англии более низкая безработица и более высокая заработная плата», — пояснил Пирон.

Я напомнил собеседнику, что в Париже есть целые кварталы, где мигранты делают все, что хотят, и где полиция без крайней нужды не появляется, а он мне сообщил, что на другом берегу пролива из таких городов, как Бедфорд и Лидс, бежит коренное население.

По сравнению с Парижем, где на каждом шагу видишь грязь и мусор, стены расписаны граффити и возле них спят бездомные, а на каждом шагу встречаешь людей, которые не похожи на парижан, Кале производит приятное впечатление чистого, благоустроенного и уютного городка с французским населением. В Англию есть два пути: по морю и через Евротоннель. Последний построили в 1994 году. Весь мир облетела фотография, на которой английский инженер Грэм Фэгг через дырку, соединившую два участка тоннеля, протягивает британский флаг своему французскому коллеге.

Тогда никому и в голову не могла прийти мысль, что он станет активистом выхода Великобритании из ЕС. В 2015 году у французского входа в Евротоннель шли настоящие сражения — его, неся человеческие потери, одновременно штурмовали тысячи мигрантов. Сейчас, по словам месье Пирона, проблема решена и «там у входа такая охрана, что легче в Елисейский дворец к Макрону забраться, чем в Евротоннель». Охрана обходится в 22 миллиона евро в год. На мой вопрос, как обстоят дела с защитой от мигрантов морского пути в Англию, месье смог сказать только, что туда отправляются до 10 тысяч грузовиков в день и на каждый охранника не поставишь.

Пошел к порту Кале и был поражен тем, что за многие километры до него дорога, по которой туда прибывают большегрузные машины с обеих сторон, ограждена четырехметровой стеной с колючей проволокой. Там явно присутствует и видеонаблюдение, так как через несколько минут после того, как я сумел проникнуть за стену и сделать фото, появилась полицейская машина и, проверив мои документы, полицейский сказал по-английски, что здесь находиться нельзя и попросил удалиться.

На мое замечание, что с мигрантами надо бороться с помощью депортаций за незаконное проживание в стране, а не возведением стен, полицейских два раза машинально утвердительно кивнул в знак согласия, а затем спохватился и сказал, что о мигрантах можно говорить только с пресс-секретарем их полицейского управления, а он сейчас на больничном.

Пообщавшись с местным населением, выяснил, что мигранты, штурмующие грузовики, до облавы 6 января орудовали в пригороде Дюны и что большинство из них уже освободилось. Еще не доходя до этого пригорода, я стал замечать тех, кто явно мечтает о бесплатной поездке в Англию. Среди жителей города они выделялись черным цветом кожи и капюшонами, наброшенными на головы, несмотря на теплую погоду. У некоторых была замотана нижняя часть лица. Если они замечали, что я их фотографирую, то выразительно показывали кулак.

До 2016 года в лагере «Джунгли» жили сотни людей, прибывших во Францию без разрешения. Они охотно давали интервью мировым СМИ, выпрашивая за это небольшие деньги. Лагерь снабжали благотворительные организации, тут даже работали незаконные магазины. О его закрытии сообщили все мировые СМИ. После этого лагерь несколько раз возрождался и закрывался после полицейских акций.

После 6 января он уже не возродится на прежнем месте на дюнах, так как эту территорию обнесли высоким забором. Правда, люди, мечтающие пересечь пролив, от этого сильно не пострадали. Я обнаружил их стойбище по соседству — в лесу между улицами Гарен и Гравлинь. Сделать это было нетрудно по грудам мусора, разбросанным по лесу, и по «аромату» при входе в него. Загадив дюны, новые жители ЕС принялись за лес.

В этом же лесу на улице Гарен находится и склад компании Heineken, как можно заключить при виде десятка грузовиков для перевозки пива с логотипом этой нидерландской компании, стоящих у больших ангаров. Именно у забора этого склада и установили свои палатки дети разных народов. При этом забор служит им холодильником — на него они вешают пакеты с едой. Сами обитатели стойбища сидели у костров возле палаток. Была мысль подойти и пообщаться с ними, но, разглядев несколько ножей, воткнутых в деревья, и вспомнив их предыдущее агрессивное поведение, решил этого не делать.

Вместо этого захотел пообщаться с жителями пригорода. На улице Гарен никто не живет — там что-то типа промзоны, а вот на улице Гравлинь на стороне, противоположной от леса, расположены коттеджи. В одном из них проживает пенсионерка Мариэтта Виктори. Она рассказала, что потеряла покой после того, как появились новые соседи. Они очень агрессивны. Она видела драку на ножах между двумя африканцами и арабом, которых, к счастью, быстро разняли. У них очень плохой воздух, когда дует ветер со стороны леса и несет дым от костров, но больше всего они боятся, что от костров загорится лес и пожар перекинется на коттеджи. По ее словам полицейская облава произошла не из-за того, что бросали ящики на трассу, — это делают каждую ночь, а из-за того, что обитатели стойбища отомстили местному территориальному полицейскому инспектору, который отправил в тюрьму двоих из них. Мигранты спалили его личный автомобиль.

По указанному адресу на бесплатной общественной парковке я действительно нашел сгоревший автомобиль Renault, странно, что его до сих пор не убрали. Впрочем, мучаться жителям улицы Гравлинь осталось недолго — уже идет строительство высокой ограды вокруг леса, и скоро они переселятся куда-нибудь еще. По этому поводу житель Кале Алан Фоаре сказал следующее:

«Только наши власти додумались бороться с мигрантами с помощью заборов. Конечно, отправлять их по закону в тюрьмы — тоже не выход — после зимы в палатке в лесу им там будет как на курорте, но можно же их депортировать по крайней мере. Если же родные страны не захотят их забрать обратно, то тогда в Гвиану (французская колония в Южной Америке). Они же все говорят, что они беженцы. Вот пусть там от войны и спасаются».

Но это все планы на будущее, а пока владельцы всех малых плавательных средств в проливах Ла-Манш и Па-де-Кале по очереди по ночам охраняют места их стоянок. Мигранты любой ценой стремятся попасть в Англию до Brexit, который назначен на 31 января 2020 года — после этого их будут отправлять обратно. И для этого крадут все, на чем можно доплыть до Англии. При этом воровать плавсредства они умеют, а управлять ими нет. В результате спасательным службам обоих государств уже приходилось несколько раз спасать новоявленных пиратов. Британские власти объявили, что тот, кто приплывет к ним на чужом плавательном средстве, будет депортирован обратно во Францию для привлечения к уголовной ответственности за кражу. Однако тех, кто хочет стать новым подданным ее величества Елизаветы II, это не останавливает, а может, они просто не знают об этом — ведь среди них немало неграмотных.