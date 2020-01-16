Триполи, 16 января. Накануне политолог Владимир Анохин предвещал усиление напряженности между сторонами ливийского конфликта из-за провокаций ПНС и спонсирующей его Турции.

Вице-президент Российской академии геополитических проблем Анохин обвинил главу так называемого Правительства национального согласия Файеза Сарраджа в давлении на главнокомандующего Ливийской национальной армией Халифу Хафтара из-за переброса двух тысяч сирийских боевиков в Триполи. И подчеркнул, что ПНС продолжит агрессивные выпады в сторону ЛНА, надеясь подорвать межливийские переговоры.

Событийный ряд минувших суток подтвердил тезисы эксперта. Согласно последним данным, тому свидетельствуют как минимум четыре происшествия.

Во-первых, в пустынном районе Триполи нашли тело пропавшего в Триполи врача Мохаммеда Аяда. Во-вторых, неподалеку от лагеря Хамис обнаружили четыре обезглавленных трупа. В-третьих, турецкого генерала Халила Сойсала назначили ответственным за подготовку сил ПНС в Ливии. Ранее он руководил оппозиционными группировками на севере Сирии, возглавлял 3-ю бригаду спецназа Турции и участвовал в операции «Щит Евфрата». В-четвертых, Правительство нацсогласия заключило шестимесячный контракт с сирийскими оппозиционными боевиками, согласно каждый получит по две тысячи долларов в месяц. Саррадж расплачивается с боевиками народным достоянием Ливии — доходами с добычи нефти. При том, что за время войны мирное население оказалось за чертой бедности.

Анохин считает это закономерным и логичным последствием незаконного удержания власти ПНС:

«Террористы и бандиты не умеют действовать иначе. Обычные наемники, которых использует Правительство национального согласия. Думаю, что обострение продолжится, а показательные казни — это определенная заявка на создание новой территориальной базы со стороны перемещающегося в Ливию ИГ1 (запрещена в РФ). И это может серьезно повлиять на ситуацию не столько в Северной Африке, сколько в Европе».

Отток террористов из Сирии может иметь два направления: Северная Африка и Афганистан. Турки обладают большим влиянием в Африке, чем в Афганистане. Поэтому они разделили ответственность с американцами, то есть Анкара взяла под контроль Ливию, а Вашингтон — Афганистан.

«Скорее всего, в эту ситуацию ввяжется Египет и та же Сирия. В таком случае очевидно, что Турция останется в серьезной международной изоляции. Ждать осталось немного, посмотрим, чем это закончится», — предполагает политолог.

И предупреждает, что премьер-министр так называемого ПНС Саррадж сохранит не только агрессивную риторику в отношении главы ЛНА Хафтара, но и продолжит провокации, что свидетельствует о его политической неграмотности и приведет к провалу:

«Сейчас Саррадж совершает серьезнейшую провокацию, запугивает население. Такие методы не уважают в Африке, поэтому использующие подобные преступные инструменты политики в арабском мире у власти не задерживаются. Обязательно где-нибудь кто-нибудь взорвется. Если премьер будет и дальше опираться на бандитов, наемников и террористов — тем более. Не на ту силу он сделал ставку. И все это прекрасно понимают».

Анохин считает, что Саррадж совершил ошибку, которую уже не исправить. Поэтому Хафтар в ближайшее время установит абсолютную власть в Ливии.

«Люди устали от безвластия. На фоне этого у Хафтара безусловно большое преимущество – поддержка населения. Когда иностранцы заходят в другое государство и начинают расправляться с местными, благоприятствование единственного легитимного лидера, заинтересованного в урегулировании ситуации, растет многократно. Хафтар вышел на передний план ливийской политики. Арабский менталитет похож на русский: они долго запрягают, но быстро едут. Вряд ли исчезновение дохода с добычи народной нефти и других ресурсов, растрачиваемых ПНС на оплату протурецких боевиков, останется незамеченным. Скоро это псевдо-правительство взорвется так, что по песку будет тащить собственные кишки», — возмутился эксперт.

Происходящее в Ливии он называет переформатированием общественного сознания. Ключевым рычагом этого процесса является появление террористов, тем более, оплаченных одной из сторон конфликта. Этот факт полностью изменил общественное мнение и общую картину в Ливии. Анохин убежден, что ливийцы сами не допустят сохранения власти в руках ПНС:

«Народ сам восстанет против так называемого Правительства нацсогласия и уничтожит его. Причем самым жестоким образом. Сочувствующие статьи об этом мы будем читать на западных ресурсах: «бедный», «несчастный» Саррадж, еще более «бедные» и «несчастные» сирийские боевики захлебнулись в собственной крови, потому что жестокий народ Ливии и так далее, и тому подобное… Добром это обычно не заканчивается. И скоро мы в этом еще раз убедимся. Классика гражданской войны с элементами оккупации».

В качестве ответной реакции, ПНС может накинуться на Европу. Это реально существующая угроза. И мотивировка у Сарраджа очень серьезная, он вспомнит все: и Муаммара Каддафи, и как хорошо жил. Туркам, по мнению Анохина, тоже мало не покажется, особенно находящимся на территории Ливии. Тем удивительнее отсутствие какой-либо логики в действиях главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

«В сотрудничестве с Россией, он мог бы получить большие преференции на Ближнем Востоке. Однако его действия не поддаются анализу. Создается впечатление, что его покусала бешенная собака. И он уже сам не осознает, что творит. Взять хотя бы его заявления о ЧВК «Вагнер». Иного объяснения действиям, которые он предпринимает, особенно в союзе с террористами, просто нет. Вроде бы серьезный политик, а поведение совершенно неадекватное», — вздыхает политолог.

Также Анохин вопрос о корректности участия турецкого лидера в обсуждении соглашения о мирном урегулировании. Двойственная позиция Эрдогана не только осложняет межливийские переговоры, стартовавшие на московской площадке 13 января, но и вносит в них противоречия:

«Здесь нет абсолютно никакой политической логики: надевать маску миротворца и в тоже время сотрудничать с боевиками ИГ и ПНС — это путь к политической смерти. Не знаю, что будет дальше, но Эрдогану верить нельзя. Я, как эксперт, не верил бы ни его слову, ни делу, ничему! Как говорил один герой: «Купит, продаст, да еще и пообедает с тобой».

В сложившейся ситуации только Россия остается в статусе реального гаранта мира в Ливии.

«Во-первых, Москва подтвердила последовательность собственного курса. Во-вторых, российская сторона абсолютно честно общается со всеми участниками конфликта. В-третьих, единственная цель Кремля — установление нормальных отношений на Ближнем Востоке и полное уничтожение террористических организаций. Мы последовательны, поэтому нам верят. А когда верят, можно садиться за стол переговоров и в Москве, и в Берлине, и в Астане, и где угодно», — заключил Анохин.

Первая сессия межливийских переговоров проходила в Москве 13 января. Невзирая на просьбу Хафтара отсрочить подписание соглашения о бессрочном прекращении боевых действий, ЛНА сохраняет договоренность о перемирии. В Минобороны России подтвердили успешность мероприятия, благодаря которому враждующим сторонам удалось достигнуть понимания в вопросе необходимости прекращения огня. Вторая сессия обсуждений состоится в воскресенье, 19 января, в Берлине.

1 Организация запрещена на территории РФ.