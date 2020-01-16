Порошенко вспомнил о потере аэропорта Донецка, забыв о своем приказе

Киев, 16 января. Бывший президент Украины, глава партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко вспомнил в своем Instagram о боях за аэропорт Донецка, случившихся пять лет назад.

Экс-глава государства выразил уверенность, что Украина вернет себе Донецк, а «на восстановленной диспетчерской башни аэропорта всегда будет развеваться украинский флаг».

«В эти дни 5 лет назад продолжалось ожесточенное противостояние украинских воинов <…> в Донецком аэропорту. «Киборги» (участники боев за аэропорт с украинской стороны – Прим. ФАН) выстояли, не выстоял бетон…» — написал Порошенко на своей странице.

По данным официального Киева, в боях погибло около 200 украинских солдат, власти ДНР сообщали о 597 погибших украинцах, сообщает РИА SM-News.

«Нам выпала честь жить в одно время с настоящими Героями. История киборгов – история мужества, несокрушимости и борьбы», — добавил экс-президент Украины.

Однако Порошенко не стал вспоминать, что именно он отправил бойцов на смерть, отдав приказ об удержании позиций.

Ранее ополченцы ДНР рассказали о боях за аэропорт Донецка. По их словам, количество техники и личного состава военных формирований Украины тогда значительно превышало силы защитников Донбасса. Более того, украинская армия изначально занимала более выгодные позиции, однако мужество и стойкость ополченцев остановили продвижение украинских формирований.

Конфликт в Донбассе начался весной 2014 года. После государственного переворота в Киеве жители региона провозгласили независимость этих территорий. В ответ Украина начала военные действия против своих бывших граждан.