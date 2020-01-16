Ребенок предлагал строителям купить противотанковый снаряд в Адлерском районе

Сочи, 16 января. Подросток пытался продать рабочим на строительной площадке снаряд от ручного противотанкового гранатомета в Сочи. Инцидент произошел в селе Красная Воля, Адлерского района.

По информации Федерального агентства новостей, к рабочим на строительной площадке подъехал автомобиль ВАЗ-2104. Пассажирами отечественной легковушки оказались цыгане, которые предлагали строителям купить у них метал. Рабочие сказали, что интереса к подобной сделке у них нет и продолжили работу. Спустя несколько минут из автомобиля вынырнул ребенок со снарядом от РПГ-7 в руках, с вопросом не хотят ли рабочие купить такую штуку.

Рабочие посоветовали парню положить снаряд на землю и удалиться на безопасное расстояние. Мужчины вызвали на место происшествия полицейских, снаряд оказался боевым.

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