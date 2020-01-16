Путин заявил, что РФ не будет соблюдать противоречащие конституции международные договоры

Москва, 16 января. Российский президент Владимир Путин заявил, что международные договоры могут быть приоритетнее законов, но не Конституции РФ.

На встрече с участниками рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в конституцию 16 января глава российского государства подчеркнул, что многие страны уже приняли соответствующие решения и этот пункт «без всякого стеснения прописали».

Владимир Путин обратил особое внимание на то, что это не означает уклонения от ситуации, в рамках которой «международный договор имеет приоритетное значение в отношении других законов Российской Федерации».

«Но только не конституции! Если договор, какой бы то ни было, противоречит конституции, он и заключаться не должен, а если он был заключен, и мы обнаружили, что там есть нарушение конституции, — он не будет действовать на территории Российской Федерации», — подчеркнул президент России.

Ранее Путин прокомментировал решение закрепить приоритет Конституции РФ над международными нормами в российском правовом пространстве. По его словам, требования международного законодательства могут действовать в РФ только в той части, в которой они не влекут за собой ограничения прав и свобод человека и не противоречат конституции.