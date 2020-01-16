Матвиенко призвала принять поправки в Конституцию до конца весенней сессии

Москва, 16 января. Совет Федерации считает важным не затягивать работу над поправками в Конституцию и завершить ее в рамках весенней сессии, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

«Мы настроены и считаем важным завершить эту работу до конца весенней сессии — в эти сроки согласовать все необходимые документы, чтобы можно было уже работать в новом правовом поле», ― приводит слова Матвиенко «Парламентская газета».

Спикер Совфеда добавила, что верхняя палата парламента РФ проведет специальное заседание для рассмотрения конституционных законов сразу после того, как их рассмотрит и одобрит Госдума.

Президент РФ Владимир Путин в среду, 15 января, выступил с посланием Федеральному собранию. Глава государства предложил внести ряд изменений в Основной закон страны.

Путин анонсировал голосование, в рамках которого россияне выразят свое мнение относительно окончательного пакета поправок в Конституцию. Все изменения будут приняты только с учетом общественного мнения. Подробнее о главных темах послания президента Российской Федерации Владимира Путина Федеральному собранию — в материале Федерального агентства новостей.