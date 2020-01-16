Глава Генштаба ВС Ирана ждет прекращения распрей на Ближнем Востоке с уходом США

Тегеран, 16 января. Ситуация на Ближнем Востоке стабилизируется после вывода американских войск, считает начальник генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери.

Во время переговоров с министром обороны Турции Хулуси Акаром иранский военачальник заявил, что «Иран не заинтересован в эскалации, но будет отвечать на любую агрессию».

«После ухода США из региона будет устранен корень анархии и всех распрей», — отметил Багери.

Он напомнил, что именно агрессивные действия США способствовали обострению ситуации в регионе.

«Убийство американцами командующего спецподразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани было трусливым, бесчеловечным и нарушило все международные нормы», — подчеркнул Багери.

Напомним, иранский генерал Касем Сулеймани был убит ракетным ударом, нанесенным ВВС США, в ночь на 3 января вблизи аэропорта Багдада. В ответ Тегеран атаковал военные объекты на территории Ирака.

Парламент Ирака потребовал от Вашингтона вывести американские войска из страны, однако США игнорируют это решение.

Все чаще в странах Ближнего Востока можно услышать призывы «янки, гоу хоум!». США фактически оккупировали часть территорий региона. Вашингтон отказывается выводить войска, и эксперты полагают, что сделать это их вынудит только серьезное противостояние, которое приведет к человеческим жертвам.