Путин обсудил с главой Европейского совета подготовку к берлинской конференции по Ливии

Москва, 16 января. Президент РФ Владимир Путин в четверг провел телефонный разговор с главой Европейского совета Шарлем Мишелем. В ходе переговоров стороны обсудили ряд важных международных вопросов, включая ситуацию в Ливии и Иране.

«При обсуждении ситуации вокруг Ирана подтверждена важность продолжения работы по сохранению Совместного всеобъемлющего плана действий», — сообщила пресс-служба Кремля.

Кроме того, была затронута тема урегулирования ливийского кризиса. В частности, Путин и Мишель обменялись мнениями о подготовке международной конференции по Ливии, которая должна состояться 19 января в Берлине.

Еще одной важной темой стало завершение гражданской войны в Донбассе. Политики согласились с безальтернативностью минских соглашений и призвали стороны конфликта безоговорочно их выполнять.

Напомним, что США ранее в одностороннем порядке вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (иранская ядерная сделка), чем поставили документ под угрозу срыва. Россия и европейские страны призывают Иран придерживаться достигнутых ранее договоренностей, несмотря на провокацию Соединенных Штатов. Для этого был разработан специальный механизм, который позволяет рассчитываться с Ираном в обход американских санкций.

Что касается Ливии, то Россия принимает усилия для того, чтобы стороны прекратили военные действия и сели за стол переговоров. Москва ранее инициировала введение временного режима прекращения огня, а также организовала прямую встречу главы Правительства национального согласия Ливии Файеза Сарраджа и командующего Ливийской национальной армией Халифы Хафтара. 19 января в Берлине состоится конференция, по итогам которой планируется принять соглашение о формировании в Ливии единого правительства.