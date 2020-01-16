Мишустин рассказал о новом подходе к реализации национальных проектов

Москва, 16 января. Новый премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что реализации нацпроектов препятствует излишняя бюрократизация. Об этом он заявил в ходе выступления в Госдуме, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По его словам, предыдущий состав правительства старался реализовать нацпроекты качественно и эффективно, однако механизм работы над ними требует усовершенствования.

«Надо убирать излишнюю бюрократизацию, выяснять, почему не случилось то, что было обещано, и масштабировать лучшие региональные примеры на федеральный уровень. Хочу опираться на наших губернаторов, на регионы, чтобы реально увидеть, почему не идут нацпроекты, и обеспечить диалог с людьми», — пояснил Мишустин.

Он также добавил, что средства, которые выделяются из бюджета, должны быть направлены на развитие высокотехнологичных сфер промышленности и машиностроения. По его словам, новый состав правительства намерен оказывать поддержку Центробанку для роста инвестиций в экономику России.

Напомним, в декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин заявил, что целевые показатели нацпроектов останутся на прежнем уровне. Он также добавил, что внедрение проектного подхода вызвало сбои в перенастройке системы государственного управления. Президент отметил, что из-за этих сбоев некоторые чиновники не могут начать работать по-новому. Кроме того, глава государства указал на недостаточное качество взаимодействия правительства с регионами.