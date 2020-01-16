Продажные либеральные СМИ подхватили новый вброс Human Rights Watch о «репрессиях» в РФ

Правозащитная организация Human Rights Watch опубликовала доклад об «ухудшении ситуации с соблюдением прав человека» в России и «нарастании репрессивного тренда» в стране. Очередной информационный вброс, направленный против действующих российских властей, конечно же, не смогли оставить без внимания подконтрольные Михаилу Ходорковскому либеральные издания.

В публикации Human Rights Watch так называемые правозащитники решили в очередной раз поразмышлять на тему нарушения прав человека в России, отмечая, что в 2019 году «реакция государства на нарастающий гражданский активизм носила репрессивный характер и сводилась к запретам, ужесточению законодательства и политически мотивированным административным и уголовным преследованиям».

Авторы доклада не могли не упомянуть среди прочего массовые беспорядки в Москве летом прошлого года, завершившиеся задержаниями правонарушителей и провокаторов. Human Rights Watch в свойственной подобным организациям манере назвала приговоры фигурантам «московского дела», признанным виновными в противоправных действиях во время проведения акций протеста и применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов, безосновательными.

Вбросы отправляются в тираж

Российские либеральные издания не обошли стороной этот доклад, ведь данная публикация полностью отвечает их планам по раскачиванию ситуации в стране и продвижению в общественное сознание антигосударственных и прозападных идей. При этом растиражировали очередной информационный вброс проплаченные беглым олигархом Михаилом Ходорковским СМИ, среди которых «МБХ-медиа», «Новая газета» и «Эхо Москвы».

МБХ и «Новая» довольно подробно передали основные тезисы доклада Human Rights Watch, указав на то, как российские власти якобы сохраняют «курс на ограничение свободы выражения» и даже развивают «новую тенденцию ограничения свободы художественного творчества».

Вспомнили активистов нежелательной в РФ организации «Открытая Россия» Ходорковского и сотрудников признанного иностранным агентом «Фонда борьбы с коррупцией» Алексея Навального, которые якобы стали жертвами продолжающейся в стране «широкомасштабной кампании по дискредитации неправительственных организаций».

Радиостанция «Эхо Москвы» не стала в красках расписывать выводы, к которым пришли «правозащитники», и ограничилась лишь короткой новостью об усилении «репрессий в отношении критиков власти и независимых активистов по всей стране».

Продажный «Страж прав человека»

Примечательно, что сама организация Human Rights Watch получает финансирование от главного «спонсора» беспорядков по всему миру Джорджа Сороса. При этом «Страж прав человека» уже неоднократно публиковал материалы о «бесчинствах режима» в России с целью дестабилизации ситуации в нашей стране.

Согласно расследованию, проведенному Федеральным агентством новостей, проплаченные Западом правозащитные организации и средства массовой информации приложили немало усилий для фабрикации данных по событиям, происходившим в Москве минувшим летом.

Как выяснили журналисты, противники России действовали в рамках функционирования «тщательно спланированного механизма срыва выборов и одурманивания граждан». Причем организаторы информационных вбросов и массовых беспорядков продолжают использовать одну и ту же проверенную ими в других странах схему.

За любую «движуху», кроме голодовки

Нет ничего удивительного в том, что российские либеральные издания охотно подхватывают откровенные фейки, распространяемые их западными коллегами по лживой пропаганде, ведь главным для них является получение заветного финансирования.

Стоит отметить, что практика распространения негативных материалов о ситуации в России продолжает действовать уже не одно десятилетие. И суть кроется не только в продажных журналистах или отдельных медиаресурсах, а в масштабной информационной кампании, целенаправленно проводимой против жителей нашей страны.

Причем свою антигосударственную деятельность отдельные средства массовой информации осуществляют не только за счет финансовой поддержки со стороны Михаила Ходорковского, но и на деньги других противников России, всеми силами пытающихся раскачать ситуацию внутри нашей страны.