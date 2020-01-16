Корнилов заявил, что Гончарук на слитом аудио придумывал, как «навешать лапши» Зеленскому

В интернет попала аудиозапись, на которой предположительно запечатлена стенография совещания премьер-министра Украины Алексея Гончарука с руководством Нацбанка Украины и министром финансов Оксаной Маркаровой. Со стороны главы правительства прозвучала нелицеприятная критика в адрес президента Владимира Зеленского — в частности, Гончарук обвинил своего начальника в «примитивном понимании» экономики, попутно признавшись, что и сам является в нем «профаном». Встреча проходила в закрытом режиме, ее участники не подозревали о ведущейся записи, и, следовательно, были предельно откровенны, заявил в интервью Федеральному агентству новостей директор Центр евразийских исследований Владимир Корнилов.

«Эта запись лишний раз подтвердила, что государством и экономикой на Украине руководят люди, которые совершенно не разбираются в практическом управлении чем бы то ни было. Что Гончарук — теоретик с сомнительным образованием, как выяснилось, что [министр экономики Тимофей] Милованов, который только читал лекции, но нигде не работал по специальности, действительно являются профанами в том, что они делают», — считает собеседник ФАН.

Корнилов уверен: государством должны управлять люди, уже имевшие опыт руководящей деятельности в органах власти.

«Хорошо, что эти записи появились, — считает эксперт. — Если и были у кого-то иллюзии насчет качества команды Зеленского, то теперь они полностью развеяны. То, что мы все услышали от украинского премьер-министра, можно считать и критикой, и самокритикой, но по большому счету, это констатация факта. Как и то, что министр экономики Украины во время пресс-конференции говорит: «да, я дебил» — ну что ж, люди честны со своими избирателями, это не может не радовать».

На аудиозаписи Гончарук предлагает объяснить Зеленскому нынешнее укрепление национальной валюты тем, что ранее, перед выборами, она была «сильно раскачанной» — теперь же она стабильна, поскольку народ увидел «силу» своего президента.