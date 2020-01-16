В московском ЗАГСе оценили возможно замены отчества на матчество

Москва, 16 января. Согласно Семейному кодексу России, ребенку присваивается отчество, образованное от имени отца, если иное не предусмотрено законами субъектов федерации, заявили в московском управлении ЗАГС.

Ранее «Известия» сообщили, что в России набирают популярность матчества вместо отчеств.

«Вместо привычных Сергеевен и Алексеевен в свидетельствах о рождении появляются Анновны и Марьевны. Причины давать ребёнку свое имя у женщин разные», — сообщило издание, отметив, что матчества выбирают в основном матери-одиночки.

В пресс-службе столичного управления ЗАГС прокомментировали сообщения об участившейся в стране тенденции присваивать детям матчества вместо отчеств.

«В связи с этим при государственной регистрации рождения отчество ребенка образуется от имени его отца либо по обоюдному желанию родителей может не указываться», — приводит агентство «Москва» слова представителя ЗАГСа.

Во избежание разногласий в загсе посоветовали родителям выбирать имена детям совместно.

Как пишет ForPost, на Руси матчества давались бастардам. Например, матронимы вместо отчеств были у князя Олега Настасьича и цесаревича Василия Маричинича, при этом последний был сыном вдовы.