Мишустин призвал вернуть доверие между властью и бизнесом

Москва, 16 января. Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что первоочередной задачей является наладить диалог между властью и бизнесом. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

По словам Мишустина, для дальнейшего развития и роста ВВП необходимо, в первую очередь, стимулировать рост инвестиций.

«Я скажу перед моими товарищами из соответствующих объединений бизнеса — вернуть, может быть, утраченное доверие между властью и бизнесом, серьезно поговорить о том, что мешает, убрать издержки и излишнее давление. Если оно есть — надо понять, какое», ― заявил Мишустин в ходе рассмотрения его кандидатуры на пост премьера в Госдуме.

Напомним, что накануне президент РФ Владимир Путин подписал документ об отставке правительства РФ в полном составе и назначил Дмитрия Медведева исполняющим обязанности главы кабмина. Глава государства предложил назначить новым премьером главу ФНС Михаила Мишустина.

В четверг депутаты Госдумы одобрили его кандидатуру. В поддержку Мишустина высказались 85,1% парламентариев. Глава государства подписал указ о назначении Мишустина на пост председателя правительства РФ.