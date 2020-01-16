Организация «Сорок Сороков» потребовала лишить Урганта гражданства за шутку над Христом

Москва, 16 января. Православная общественная организация «Сорок сороков» потребовали убрать шоу «Вечерний Ургант» из сетки вещания Первого канала, наказать редакторов передачи, а ведущего Ивана Урганта лишить российского гражданства. Соответствующая петиция в четверг была размещена на сайте CitizenGo.

Поводом для недовольства стал последний выпуск, в котором Ургант, как утверждают православные активисты, позволил себе шутку над христианством. В начале передачи был показан коллаж, в котором американский актер Николас Кейдж был изображен в роли Иисуса Христа. Он лежал в колыбели, вокруг которой столпились режиссеры Никита Михалков, Квентин Тарантино и Стивен Спилберг, что является отсылкой к известной иконе.

Как пишет «Царьград», эту шутку впоследствии развили гости программы — известный французский актер Жерар Депардье и рэпер Джизус. Так, например, звезда фильма «Невезучие» сравнил Иисуса с поросенком, которого надо принести в жертву, чтобы приготовить вкусный обед. Джизус же, по мнению активистов, пропагандировал употребление наркотиков и деструктивный образ жизни. Авторы петиции также обратили внимание на то, что данный выпуск был приурочен к Рождеству.