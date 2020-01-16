Альянс национальных сил Ливии выступил против участия Турции в мирных переговорах

Переговоры по урегулированию ливийского кризиса, прошедшие в Москве 13 января, были отмечены Альянсом национальных сил Ливии (АНС), который считает невозможным дальнейшее участие Турции в переговорном процессе, направленном на подписание соглашения о перемирии. Главным препятствием является продолжающееся сотрудничество Анкары с боевиками, оккупировавшими Триполи.

Представители АНС подчеркнули, что они внимательно наблюдали за ходом встречи в российской столице, которая была направлена на прекращение кровопролития и поиск компромисса между сторонами конфликта в североафриканском государстве. В парламентской коалиции (АНС) поприветствовали усилия всех нейтральных сторон, кроме Турции. По результатам переговорного процесса были обозначены определенные моменты касательно дальнейших усилий международного сообщества по прекращению боевых действий в Северной Африке.

Так, Альянс национальных сил Ливии считает, что Анкара не может выступать в качестве надежного посредника в последующих переговорах между Ливийской национальной армией (ЛНА) и так называемым Правительством национального согласия (ПНС) Ливии. Такое решение обусловлено тем, что турецкие власти по-прежнему продолжают оказывать военную помощь боевикам, захватившим Триполи, поставляя им вооружения и боеприпасы, что напрямую нарушает эмбарго Организации Объединенных Наций (ООН), введенное еще в 2011 году. Кроме того, сотрудничество Турции с незаконными вооруженными формированиями, тесно связанными с утратившим свою легитимность «правительством» Файеза Сарраджа, провоцирует эскалацию в Северной Африке, а не способствует мирным процессам.

По мнению представителей парламентской коалиции Ливии, турецкая сторона «должна публично заявить о прекращении поставок оружия» незаконным вооруженным бандформированиям ПНС Ливии. Также Анкара обязана вывести с территории североафриканского государства всех наемников, переправленных ранее из Сирии. Подобные требования вполне обоснованы, поскольку именно такая деятельность Анкары препятствует мирному урегулированию ливийского кризиса и подписанию перемирия сторонами конфликта.

Стоит отметить, что именно вмешательство Турции во внутренние дела Ливии и регулярные поставки оружия радикалам Файеза Сарраджа не позволяют ЛНА и ПНС перейти к поиску компромисса. На это также обратили внимание в АНС, подчеркнув важность разоружения всех незаконных формирований, творящих беспредел.

Также Альянс отметил, что на текущий момент только вооруженные силы под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара способны обеспечивать сохранение территориальной целостности Ливии, а также гарантировать независимость и суверенитет страны. В то же время нахождение государственных институтов в руках боевиков различных группировок, в том числе и террористических, не дает возможности политического решения ливийского кризиса. Такое сложное положение угрожает безопасности граждан североафриканской страны и нарушает их конституционные права. АНС считает, что Ливийская национальная армия не может оставить свои текущие позиции в Триполи и окрестностях столицы, так это будет противоречить национальному долгу солдат.

Напомним, 19 января в Берлине состоится международная конференция по Ливии, инициатива по проведению которой была предложена канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Президент Российской Федерации Владимир Путин отмечал важность присутствия на этом саммите представителей всех государств, действительно нацеленных на скорейшее урегулирование ливийского конфликта и заинтересованных в подписании соглашения о перемирии противоборствующими сторонами.