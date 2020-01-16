Фитин заявил, что провокации террористов в Сирии показывают их недоговороспособность

Москва, 16 января. Возобновление военной операции в провинции Идлиб, проводимой армией законного правительства Сирии, является закономерной реакцией на нарушения террористами режима прекращения огня. Так считает эксперт Российского института стратегических исследований Владимир Фитин.

По его словам, обострение ситуации в очередной раз показало, что попытки договориться с террористами заканчиваются исключительно провокациями с их стороны, передает «Слово и дело».

«Подобные перемирия уже неоднократно заключались, но каждый раз долго не существовали, поскольку террористы, которые контролируют Идлиб, недоговороспособны», — заметил Фитин.

Он добавил, что сейчас крупнейшей террористической организацией в Сирии является запрещенная в РФ группировка «Джебхат ан-Нусра»1, уничтожить которую стремится сирийская армия.

«Как мы знаем, сирийские власти не ведут никакого диалога с боевиками. Главными инициаторами разрешения конфликта выступают Россия и Турция, под давлением заключаются различные соглашения о перемирии», — напомнил Фитин.

Эксперт считает, что нельзя затягивать ликвидацию террористических группировок, законное правительство Сирии должно восстановить контроль над всей территорией страны.

Напомним, 19 декабря армия Сирии начала военную операцию в провинции Идлиб, освободив в ходе нее более 40 деревень.

По инициативе России и Турции с 12 января в регионе действует режим прекращения огня. Террористы регулярно нарушают перемирие, атакуя гуманитарные коридоры, открытые для вывода мирного населения из зоны боевых действий.

1 Организация запрещена на территории РФ.