Киев, 16 января. Украина изменила порядок выезда детей в Крым и Донбасс. Об этом проинформировали в Госпогранслужбе страны.

С 9 февраля этого года вступают в силу изменения в правила въезда в Крым и выезда с территории полуострова украинцев в возрасте до 16 лет. Теперь он будет возможен, если ребенка будет сопровождать один из родителей или уполномоченное ими лицо.

Согласно новым правилам, выезд детей в возрасте от 14 до 16 лет, родители которых проживают в Крыму иди Донбассе, возможен и без постороннего сопровождения. Это возможно в том случае, если имеются документальные сведения в Единой государственной электронной базе по вопросам образования об обучении детей на Украине.

Крым воссоединился с РФ в 2014 году. Тогда был проведен народный референдум в соответствии со всеми нормами международного права и Уставом ООН. Результаты голосования показали, что жители полуострова хотят войти в состав России. Киев продолжает называть Крым временно «оккупированной территорией». Лидер РФ Владимир Путин неоднократно указывал на то, что вопрос о принадлежности Крыма закрыт окончательно и обсуждению не подлежит.

В 2014 году на Украине произошел госпереворот. Некоторые районы Донецкой и Луганской областей объявили о создании Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР), после чего Киев ввел на территорию Донбасса в рамках так называемой «антитеррористической операции» войска. Для урегулирования ситуации были приняты Минские соглашения, однако киевская власть регулярно их нарушает.