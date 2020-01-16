Балмасов заявил, что террористы обречены на провал после провокаций в Идлибе

Москва, 16 января. Подразделения Вооруженных сил Сирии возобновили операцию в провинции Идлиб после нападения террористов на их позиции, которое произошло 16 января.

Россия и Турция договорились ввести режим прекращения боевых действий в Идлибской зоне деэскалации 12 января. При этом сирийские правительственные войска приостановили боевые действия еще 9 января, однако 16 января террористы нарушили режим прекращения огня. В настоящее время подразделения сирийской армии осуществляют артиллерийскую подготовку, после которой перейдут к наступательным действиям.

Эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов отметил, что террористы ухудшили свое положение, нарушив режим прекращения огня. Боевики продемонстрировали свою неспособность идти на компромисс, поэтому Дамаск вынужден предпринимать решительные действия для прекращения провокаций со стороны террористов. При этом Россия будет оказывать помощь сирийской армии, передает «Экономика сегодня».

«Дамаск может продолжить выдавливать боевиков нелояльных формирований из Идлиба, а мы, естественно, будем оказывать помощь этому процессу. Ведь у Москвы давно существуют опасения, что эта нерукопожатная публика может всплыть, где угодно, вплоть до Средней Азии — и такие прогнозы были», — пояснил Балмасов.

Стоит отметить, что в связи с перемирием власти Сирии подготовили три гуманитарных коридора для выхода мирных жителей из Идлиба. 14 января террористы обстреляли гуманитарный коридор, который находится на границе провинций Идлиб и Алеппо.