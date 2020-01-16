Эксперт Хатылев уверен, что Иран способен сбивать беспилотники США

Москва, 16 января. Иран в случае необходимости способен ответить на вызовы США, заявил военный эксперт Сергей Хатылев.

Французское издание AFP ранее писало, что в момент удара Ирана по американским базам в Ираке в ответ на убийство генерала КСИР Касема Сулеймани военные США утратили связь со своим беспилотником MQ-1C Grey Eagle.

По мнению эксперта, ничего удивительного в том, что американцы потеряли связь со своим же беспилотником нет. Нынешний Иран — продвинутая страна, у которой есть самое разное оружие, а также способна ответить на вызовы США и обезвредить их БПЛА.

«Основной способ борьбы с БПЛА, помимо физического воздействия и непосредственных уничтожений либо ракетами, либо зенитно-пушечным огнем, как раз заключается в том, чтобы перехватить управление, поставить помеху, посадить их на землю. Или же просто вывести из строя, ввести в падение, уничтожить и, в случае если беспилотник несет в себе какие-то заряды, нейтрализовать, чтобы он не нанес удар по объектам», — пояснил Хатылев в беседе с «ПолитЭкспертом».

По сути, иранские военнослужащие предприняли именно эти шаги. После атаки они посчитали, что от Вашингтона может последовать ответ. При этом наличие у иранской стороны систем ПВО, включая ЗРК С-300, сводило к минимуму возможность применения США стратегического бомбардировщика В-52. В этой ситуации эффективнее было использовать дроны, способные решать боевые задачи без пилотов. Такое решение и было выбрано Штатами и, как указывает эксперт, оказалось неэффективным против Ирана.

Ситуация на Ближнем Востоке обострились в начале января из-за напряженности в отношениях Тегерана и Вашингтона. Соединенные Штаты убили командующего спецподразделением «Аль-Кудс» КСИР Касема Сулеймани под Багдадом. В ответ иранские силы нанесли удар по американским базам в Ираке.