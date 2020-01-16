Журавко объяснил, чем Мишустину грозит занесение в базу данных сайта «Миротворец»

Премьер-министр России Михаил Мишустин попал в базу данных украинского сайта «Миротворец». По мнению координаторов сайта, политик «сознательно нарушал государственную границу Украины с целью проникновения в Крым». Именно в этом украинцы увидели «угрозу» национальной безопасности Украины со стороны Мишустина. Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей о возможных последствиях данного решения.

«Знаете, есть такая мудрая пословица: собака лает, а караван идет. Ничем это Мишустину, как и [исполняющему обязанности министра обороны РФ Сергею] Шойгу, не грозит. Все уже давным-давно привыкли к тому, что руководство Украины изображает себя пострадавшей стороной. Крым стал частью России по закону. В Крыму был проведен референдум, люди определились, и вся Европа об этом знает. И стал Крым российским именно благодаря таким неадекватным людям, как [бывший президент Украины Петр] Порошенко, [бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр] Турчинов и те, кто захватил власть на Украине и провел фашизм», — прокомментировал Журавко.

Бывший главный налоговик России Михаил Мишустин стал новым премьер-министром России 16 января после того, как его кандидатуру одобрили депутаты Госдумы.

«Что касается возможного приезда Мишустина в Киев, то если он захочет приехать на Украину, поверьте мне, он прилетит и будет разговаривать с [президентом Украины Владимиром] Зеленским», — уверен эксперт.

Журавко считает, что в связи с большим количеством действующих националистических группировок на Украине, а также дальнейшей отработкой СБУ задач, поставленных американским посольством, на всех, кто находится на территории Украины, «Миротворец» до сих пор влияет.

«Не всех сумасшедших убила война… На Украине они еще есть. А сайт этот не будут закрывать. Пока выгодно, он будет работать, но сайт никак не повлияет на гражданина Российской Федерации, коим является Мишустин», — заключил собеседник ФАН.

Напомним, украинский сайт «Миротворец» был создан в августе 2014 года по инициативе Антона Геращенко, в то время внештатного советника министра внутренних дел Украины. Сайт позиционирует себя как «интернет-представительство Центра исследований преступлений против основ национальной безопасности Украины».