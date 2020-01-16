Глава Чувашии счастлив от усиления роли Госсовета после послания Путина



Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев «рад и счастлив» закреплению роли Государственного совета, которое предложил в своем послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин. Об этом Игнатьев заявил корреспонденту Федерального агентства новостей в кулуарах Гайдаровского форума, который в настоящее время проходит в Москве.

«Статус губернаторов и глав регионов будет поднят. Я рад и счастлив этому», — сказал глава Чувашии.

Игнатьев подчеркнул, что предложенные изменения подлежат самому широкому обсуждению.

«Поправки в Конституцию будут обсуждаться, рабочая группа создана президентом РФ, с точки зрения подходов, изучения и мирового опыта, и опыта наших традиций российского многонационального народа, думаю, будут приняты правильные решения», — отметил он.

Собеседник ФАН заявил, что в свете послания президента РФ Федеральному собранию власти Чувашской Республики будут уделять значительное внимание сфере образования региона.

«У нас в республике нет богатых природных ресурсов. Мы всегда смотрели и смотрим в первую очередь на человеческий, интеллектуальный ресурс. Необходимо, чтобы предпринимательское сообщество могло создавать новые рабочие места для самореализации молодежи. Важно добиться и того, чтобы уровень доходов жителей региона был на достойном уровне. В социальной мере все меняем в лучшую сторону, но запросы и вызовы растут, больше и больше», — констатировал глава Чувашии.

И поэтому органы власти должны соответствовать вызовам времени, добавил он.

«Тезисы послания дают нам возможность привлечь дополнительные инвестиции и исходя из этого создавать наиболее благоприятную среду для жителей Чувашской Республики», — заключил Игнатьев.

Глава России Владимир Путин 15 января обратился с ежегодным посланием Федеральному собранию. Одной из основных тем обращения президента стала конституционная реформа, в ходе которой в Конституции РФ предлагается закрепить статус Госсовета — ныне совещательного органа при президенте РФ.