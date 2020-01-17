Сирия новости 17 января 07.00: пропагандист ИГИЛ* схвачен в Мосуле, САА ведет бой за Абу-Джуриф в Идлибе

Сирия, 17 января. Пропагандист группировки "Исламское государство"1 захвачен спецназом в Мосуле, САА ведет бой за захваченный террористами Абу-Джуриф в Идлибе. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут бой за Абу-Джуриф в Идлибе.

Армия Турции и союзные силы: подтвердили информацию о потерях при теракте в Ракке.

Провинция Алеппо

«Сирийская обсерватория по правам человека» (SOHR) сообщает, что количество жертв и пострадавших среди мирного населения в результате обстрела района Аль-Суккари в Алеппо достигло 28 человек. Из них как минимум восемь погибло в результате обстрела со стороны боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам». Среди погибших есть дети.

Провинция Хомс

Телеканал Halab Today сообщает о частых перебоях в подаче электричества в одном из районов города Хомс, Вади ад-Дахаб. Перебои с подачей электроэнергии наблюдались также в районах Баб ас-Сабаа, Аль-Байада, Карм аль-Зейтун и Аль-Халидия. Причиной перебоев с подачей электроэнергии является изношенное состояние коммуникаций в городе, который с 2013 года был одним из центров войны с терроризмом.

Провинция Идлиб

Части Сирийской арабской армии наносят интенсивные удары по боевикам в районе населенного пункта Абу-Джуриф на юго-востоке Идлиба, сообщает новостной источник в Twitter (@SyriawatanNews). На этом участке фронта идут ожесточенные бои после того как боевикам «Хайят Тахрир аш-Шам» удалось выбить САА из деревни, убив бойцов ополчения «Лива аль-Кудс».

Провинция Ракка

Турецкий источник в Twitter (@abdullahagar2) сообщил более точную информацию о потерях в результате теракта в населенном пункте Сулук в Ракке, где была взорвана штаб-квартира протурецкой группировки. С турецкой стороны погибли майор, лейтенант и рядовой, со стороны группировки «Ахрар аш-Шаркия» — три человека.

Ирак

На территории Ирака, в городе Мосул, был задержан один из высокопоставленных «эмиров» террористической группировки «Исламское государство» (ИГ1, ИГИЛ1; запрещено в РФ) по имени Шифа ан-Наама, носивший в ИГ имя Абу Абд аль-Бари. Пропагандист ИГИЛ, который руководил изданием фетв о казнях исламских теологов и священнослужителей, которые отказались присоединиться к «халифату» ИГ, был схвачен иракским спецназом в районе Мансур на востоке Мосула.

1 Организация запрещена на территории РФ.