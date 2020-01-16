Путин поручил разработать формат голосования по изменениям в Конституцию

Москва, 16 января. Путин обязал членов рабочей группы по изменениям Конституции разработать формат общероссийского голосования по внесению корректировок в Основной закон страны. Об этом сообщила глава Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова, которая вошла в состав рабгруппы.

«Одна из задач, над которыми будет работать наша группа — каким образом провести это голосование, как сделать так, чтобы учесть мнение людей», ― сообщила Амельченкова.

Президент РФ Владимир Путин в среду, 15 января, выступил с посланием Федеральному собранию. Глава государства предложил внести ряд изменений в Основной закон страны.

Президент РФ анонсировал голосование, в рамках которого россияне выразят свое мнение относительно окончательного пакета поправок в Конституцию. Все изменения будут приняты только с учетом общественного мнения. Подробнее о главных темах послания президента Российской Федерации Владимира Путина Федеральному собранию — в материале Федерального агентства новостей.

Ранее стало известно, что предлагаемые президентом РФ поправки в Конституцию будут внесены на рассмотрение Госдумы в феврале-марте, а всероссийское голосование пройдет до 1 мая.