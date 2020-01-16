Путин назначил Медведева замглавы Совбеза РФ

Москва, 16 января. Президент РФ Владимир Путин распорядился назначить бывшего премьер-министра Дмитрия Медведева на должность заместителя главы Совета Безопасности. Должность же премьера официально занял Михаил Мишустин, прежде возглавлявший ФНС.

«Назначить Медведева Дмитрия Анатольевича заместителем председателя Совета Безопасности РФ, освободив его от исполнения обязанностей председателя правительства Российской Федерации», — говорится в документе.

Вторым указом Путин распорядился назначить Мишустина на пост премьер-министра страны. Указ вступает в силу с момента подписания.

Напомним, что накануне Путин подписал документ об отставке правительства РФ в полном составе и назначил Медведева исполняющим обязанности главы кабмина. Глава государства предложил назначить новым премьером главу ФНС Михаила Мишустина. В четверг депутаты Госдумы одобрили его кандидатуру.

Сам Мишустин заявил, что Путин поручил обновленному правительству быть в авангарде экономического роста. По его словам, именно это является основой эффективной социальной политики.

Отставка правительства произошла вскоре после выступления Путина с посланием к Федеральному собранию. В нем он анонсировал ряд социальных и административных реформ, которые предполагают ребаланс ветвей власти с усилением роли законодательного органа.