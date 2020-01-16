Военнослужащие США при атаке Иранских сил по американской военной базе Айн-эль-Асад в Ираке почти сразу потеряли связь с мощными дорогостоящими беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) MQ-1C Grey Eagle. Об этом сообщило французское Agence France-Presse.

Отмечается, что американцы не смогли контролировать свои беспилотники при нападении Ирана на авиационную базу. Военные США смогли удерживать связь с БПЛА лишь несколько минут.

Согласно информации агентства, эти же беспилотники использовали американские военные для убийства иранского генерала Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. Напомним, генерала убили во время ракетного обстрела Соединенными Штатами международного аэропорта в Багдаде в ночь на 3 января этого года.

В ночь на 8 января иранская сторона ответила ракетным ударом по двум объектам в Ираке, которые использовали военные США, — базе Айн-эль-Асад и аэропорту Эрбиля. Кроме того, Тегеран объявил военную операцию под названием «Мученик Сулеймани», цель которой — борьба против американских сил в Ираке. Президент страны Хасан Роухани на встрече с премьер-министром САР Имадом Хамисом заявил о намерении укрепить отношения с Сирией.

Высший руководитель Ирана Али Хаменеи назвал Соединенные Штаты главным фактором, дестабилизирующим ситуацию в ближневосточном регионе. Такое заявление он сделал во время встречи с эмиром Катара шейхом Тамим бен Хамадом Аль ат-Тани.

Аятолла призвал страны Ближнего Востока объединить усилия, чтобы вместе бороться с деструктивным западным влиянием.

«Причиной неспокойного положения в регионе является зло и порок, которые несут Америка и ее друзья, и единственным путем борьбы с этим является акцент на сотрудничестве внутри региона», — заметил Хаменеи.

Иранский духовный лидер подчеркнул, что американцы пришли в Сирию и Ирак «с другого конца света» и не имеют к этим землям никакого отношения, а потому не заинтересованы в его развитии. Хаменеи подчеркнул, что Ближний Восток больше не намерен терпеть вмешательства США в свои внутренние дела.

Главный редактор журнала «Национальная оборона», член общественного совета при Министерстве обороны России Игорь Коротченко считает, что возможности Ирана позволяют ему вывести из строя систему управления БПЛА. Таким мнением эксперт поделился с Федеральным агентством новостей (ФАН), подчеркнув, что иранские силы и ранее демонстрировали на что способно их техническое оснащение.

«В принципе, Иран демонстрировал уже неоднократно возможности своих систем радиоэлектронного подавления. Поэтому нельзя исключить, что, опасаясь ответного удара США с использованием БПЛА, Иран задействовал комплекс радиоэлектронного подавления для того, чтобы нарушить устойчивое управление данными летательными аппаратами над территорией Ирака, откуда, собственно, мог быть осуществлен налет», — рассказал агентству военный эксперт.

Тегеран, считает Коротченко, на этот раз мог подстраховаться. После убийства американцами Сулеймани, являвшегося значимой фигурой на политической арене региона, Иран, вероятно, решил заранее использовать РЭП для беспилотников, из которых 3 января ликвидировали генерала КСИР.