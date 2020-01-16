Глава МВД Коми задержан по подозрению в получении крупной взятки

Сыктывкар, 16 января. Глава МВД Коми генерал Виктор Половников был задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

Следственные органы СК по республике Коми возбудили уголовное дело в отношении главы республиканского МВД. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

В СК РФ отметили, что уголовное дело было возбуждено по материалам республиканского УФСБ. В настоящий момент подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Половников возглавляет МВД Коми с мая 2015 года. Прежде он занимал должность заместителя начальника управления МВД по Дальневосточному федеральному округу.