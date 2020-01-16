Милонов назвал городскими сумасшедшими либералов, присвоивших себе отставку правительства

Москва, 16 января. Сторонники блогера Алексея Навального, критиковавшие правительство Медведева, а теперь недовольные его отставкой, в очередной раз показали свою непоследовательность. Об этом заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.

Парламентарий в разговоре с корреспондентом «Политэксперта» заметил, что оппозиционеры выставили себя посмешищем, их давно никто не воспринимает всерьез, поскольку они неспособны повлиять на ситуацию в стране.

«Что-то связанное с реальной жизнью и с реальными ситуациями — они к этому не имеют никакого отношения. Они напоминают мне городских сумасшедших, которые приписывают любые изменения своей какой-то активности», — считает депутат.

Он также добавил, что оппозиционеры неспособны на конструктивную критику, критикуя абсолютно любые действия власти.

«Собирали урожай — плохо, закармливают россиян, чтобы они молчали, недокармливают — тоже плохо. Вот такая позиция, с их личной точки зрения выигрышная – всегда искать негатив», — подчеркнул Милонов.

Напомним, 15 января президент России Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию, в ходе которого предложил внести ряд поправок в конституцию. После этого глава кабмина Дмитрий Медведев сообщил об отставке правительства. На должность премьер-министра Путин предложил кандидатуру руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина.

Представители оппозиции, в том числе соратники Навального ожидаемо раскритиковали кадровые перестановки без какой-либо аргументации.