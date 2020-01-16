Спикер ливийского парламента негативно оценивает роль Турции в ливийском конфликте

Спикер ливийского парламента Агила Салех в интервью арабскому «Спутнику» рассказал о причинах отказа подписания соглашения о режиме прекращения огня на встрече с представителями так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии в Москве при участии Турции.

Салех заявил, что сам факт военного соглашения с ПНС Ливии, которое он назвал террористическим, законно, но отказ подписания этих соглашений был мотивирован присутствием Турции. По мнению спикера ливийского парламента, Анкара является частью ливийского кризиса, а не одной из сторон решения.

«…другая причина связана с перемирием о прекращении огня. Наше согласие относительно соглашения о перемирии на прошлой неделе было заключено с правительством Сарраджа с уважением по отношению к России, которая стремится найти решение ливийского кризиса, несмотря на нашу уверенность в том, что террористические группы не будут соблюдать перемирие, и это то, что произошло», — утверждает Агила Салех.

По мнению кандидата исторических наук, главного редактора журнала «Архонт», политолога Антона Бредихина, отторжение иностранного вмешательства во внутренний конфликт несет за собой разные последствия, но сам факт присутствия Хафтара на встрече в Москве — это хороший знак.

«То, что в течение двух дней Хафтар не подписал соглашения, обвинив в этом присутствие турецкой стороны, говорит о нежелании того, чтобы внешние акторы активно вмешивались во внутриливийские процессы. Но, по всей видимости, Турция намерена и в дальнейшем укреплять свое влияние в этом конфликте, хотя ее особо не приглашали, и официального запроса на ввод турецких войск как войск-миротворцев не поступало. Это говорит о том, что в дальнейшем будет диссонанс, в том числе в самом ПНС по части дальнейших действий Турции», — рассказал эксперт в эксклюзивном комментарии Федеральному агентству новостей (ФАН).

Он отмечает, что в своих заявлениях спикер ливийского парламента при этом не говорит о том, что перемирие закончилось — Агила Салех негативно относится к нарушениям со стороны ПНС, которые привлекли на свою сторону Турцию. Соответственно, при активной поддержке сил Правительства национального согласия официальная Анкара не может выступать гарантом мира, так как уже выступает за одну из противоборствующих сторон, поставляя ей оружие и солдат — активное военное участие Турции и риторика президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана вызывает сильное неприятие у всего ливийского народа.

Напомним, сведения о том, что Турция перебрасывает сирийских боевиков в Ливию, начали появляться с апреля 2019 года, после того, как Ливийская национальная армия (ЛНА) приступила к очередному этапу антитеррористической операции «Аль-Карама». Отряды джихадистов направлялись в Триполи и Мисурату, чтобы усилить вооруженные группировки Правительства национального согласия.

В середине октября 2019 года издание Arabi Today опубликовало инфографику о поставках турецкого оружия и снаряжения морем. За три месяца в порты Хомс, Мисурата, Триполи и Сирт, контролируемые ПНС Ливии, из Турции прибыло семь грузовых кораблей.

Более подробно ознакомиться с участием Турции в конфликте в Ливии можно в расследовании ФАН.