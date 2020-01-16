Новый посол США намерен заняться «хоккейной дипломатией» в России

Москва, 16 января. Новый посол США в России Джон Салливан намерен играть в хоккей в свободное от работы время. Об этом заявила пресс-секретарь посольства США в РФ Ребекка Росс.

«На самом деле Салливан — хоккейный болельщик! И я слышала, что он даже собирается играть в хоккей в России, когда будет позволять время», — написала Росс в Twitter.

Свою публикацию она сопроводила хештегом #hockeydiplomacy, что означает «хоккейная дипломатия».

Новый посол США в России Джон Салливан прибудет в Москву 16 января. На этом посту он заменит Джона Хантсмана, который покинул должность в августе 2019 года.

Представители посольства США в Москве заявили, что новый глава дипмиссии планирует улучшать двусторонние отношения между Вашингтоном и Москвой по ряду глобальных и региональных вопросов.

По словам главы МИД России Сергея Лаврова, Москва надеется, что новый посол США приложит усилия для восстановления отношений, которые в настоящее время находятся в сложном положении. Он также добавил, что Москва и Вашингтон должны двигаться к более конструктивной повестке дня.