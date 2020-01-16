Меркель оценила важность берлинской конференции по Ливии

Берлин, 16 января. Немецкий канцлер Ангела Меркель рассчитывает, что берлинская конференция по Ливии запустит процесс урегулирования ситуации в североафриканской стране под эгидой ООН.

«Берлинская конференция по Ливии – это не конец, а скорее начало политического процесса под руководством ООН», — приводит Al Jazeera слова Меркель.

Берлинская конференция по Ливии состоится 19 января после межливийских переговоров в Москве, которые прошли благодаря усилиям России и Турции. Политолог Олег Левашов считает, что встреч и переговоров по урегулированию ситуации в североафриканской стране будет много, поскольку «слишком долго продолжался конфликт».

Исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров отметил важность московских переговоров для продвижения мирного процесса в Ливии. Он подчеркнул, что Москва продолжит прикладывать усилия по урегулированию ситуации в Ливии.