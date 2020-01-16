Госдума предложила оставить в правительстве наиболее профессиональных министров

Москва, 16 января. Депутаты Госдумы предложили сохранить в составе правительства РФ наиболее профессиональных министров. Об этом в четверг заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

По его словам, работу четырех министров парламентарии раскритиковали, выразив недовольство в связи с низкими темпами роста российской экономики. В то же время деятельность ряда других работников правительства была признана профессиональной и эффективной.

«Есть и предложения о необходимости сохранения в составе правительства профессионалов, людей эффективных. Потому что много достойных людей работает в правительстве, нам крайне важно, чтобы правительство состояло из таких членов кабинета», — подчеркнул Володин.

Напомним, что накануне премьер-министр Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства в полном составе. Это произошло вскоре после выступления президента РФ Владимира Путина с посланием к Федеральному собранию, в котором глава государства анонсировал ряд социальных и административных реформ.

Вечером того же дня Путин подписал указ о роспуске правительство, распорядившись, чтобы кабмин исполнял свои обязанности до обновления своего состава, а Медведева он назначил временно исполняющим обязанности премьера.

Кроме того, Путин предложил депутатам назначить новым премьер-министром главу ФНС Михаила Мишустина. В четверг Госдума большинством голосов одобрила кандидатуру чиновника. Мишустин заявил о необходимости обеспечить правительству новое качество управления.