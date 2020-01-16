ДОСААФ поддержало послание президента и включилось в создание архивов ВОВ

ДОСААФ России [Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту. — Прим. ФАН] отреагировало на послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию и объявило о готовности подключиться к созданию комплекса архивных документов по Великой Отечественной войне. В частности, будут использованы документы центрального архива данной организации. Об этом заявил председатель оборонного общества генерал-полковник Александр Колмаков.

«Мы готовы внести свой вклад в создание такого комплекса. В центральном архиве ДОСААФ России находится большое количество уникальных, редких, ранее не публиковавшихся документов. В них содержатся сведения о вкладе ОСОАВИАХИМа (предшественника ДОСААФ) в создание системы местной ПВО, в подготовку населения СССР к военной службе, в обучение летчиков, авиатехников, снайперов, пулеметчиков, собаководов, специалистов связи, парашютистов и бойцов-планеристов, а также в формирование народного ополчения и партизанских отрядов», — сказал Александр Колмаков.

При этом он уточнил, что, помимо подготовки граждан по военным специальностям, специалисты советского оборонного общества в 1943-1944 годах участвовали в разминировании освобожденных от агрессора территорий.

Председатель ДОСААФ России обратил внимание на возрастающее количество попыток переписать или сфальсифицировать историю Второй мировой войны и принизить вклад советского народа в разгром немецкого фашизма и японского милитаризма.

«Поэтому создание такого комплекса архивных документов крайне необходимо для того, чтобы сохранить историческую правду для будущих поколений», —уверен он.

Отметим, что ОСОАВИАХИМ (Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству) действовало в СССР в период с 1927 по 1948 годы. Организация ставила перед собой такие задачи, как укрепление обороноспособности страны, развитие авиационной и химической промышленности, применение химии в сельском хозяйстве, сбор денежных средств, а также проведение военной подготовки граждан Советского союза. Правопреемником ОСОАВИАХИМа стало ДОСААФ СССР.

В дальнейшем данная структура стала называться ДОСААФ России. Оно является одним из учредителей движения «Юнармия».

15 января президент России Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию, в котором, в частности, была затронута тема 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.