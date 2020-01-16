Марченко призвал ввести уголовное наказание за вовлечение детей в политические акции

Москва, 16 января. Депутат Госдумы Евгений Марченко заявил о необходимости ввести уголовное наказание для организаторов массовых беспорядков и незаконных политических митингов за вовлечение в них детей.

Он предложил действовать с организаторами несанкционированный политических акций по европейскому примеру. В беседе с информационным агентством «Политика сегодня» Евгений Марченко оценил новость об отмене в Гонконге новогоднего шоу, чтобы провокаторы не воспользовались массовым скоплением людей для организации беспорядков. Это было сделано из соображений безопасности.

Собеседник издания пояснил, что правоохранительные органы в России хорошо выполняют свою работу по обеспечению безопасности граждан во время массовых мероприятий, именно поэтому аналогичных мер в стране вводить не стоит. Депутат пояснил, что пресечь провокацию можно заранее — еще на стадии подготовки, так как ее организация чаще всего происходит именно в социальных сетях.

Евгений Марченко заявил о необходимости ужесточать ответственность за организацию незаконных политических акций и особенно за вовлечение в них несовершеннолетних граждан. Он напомнил о статье в УК РФ, которая предполагает уголовную ответственность за вовлечение несовершеннолетних в противоправное поведение, например, попрошайничество.

«По моему мнению, в эту статью нужно добавить поправку об уголовной ответственности для тех, кто втягивает несовершеннолетних во всякие политические акции, митинги. Безусловно, нужно ужесточать ответственность за это», — указал Марченко.

Напомним, летом прошлого года сторонники скандального блогера Алексея Навального организовали несколько незаконных акций в столице и призывали несовершеннолетних принимать в них участие, провоцировать сотрудников правоохранительных органов и росгвардейцев.