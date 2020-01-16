Мишустин поблагодарил Путина за оказанное доверие

Москва, 16 января. Новый премьер-министр РФ Михаил Мишустин поблагодарил президента России Владимира Путина за оказанное доверие, а также сообщил, что в ближайшие дни расскажет, кого хотел бы видеть в будущем правительстве.

«Я хочу поблагодарить президента за оказанное доверие, депутатов Государственной думы за то, что мы сегодня очень детально проработали все вопросы: говорили о направлениях работы правительства, говорили о послании, которое нужно реализовывать», — передает слова Мишустина корреспондент Федерального агентства новостей.

Избранный глава кабмина отметил, что 16 января консультировался со всеми фракциями Госдумы, а также с председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным

«Думаю, что в ближайшее время, как только мы определимся с основными элементами нашей работы, мы обязательно вам об этом расскажем», — сказал Мишустин.

Напомним, 15 января бывший премьер-министр РФ Дмитрий Медведев объявил, что российское правительство уходит в отставку в полном составе. После этого Путин предложил кандидатуру Мишустина, который возглавлял Федеральную налоговую службу, на пост главы кабмина.

16 января Госдума РФ большинством голосов одобрила кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра, пишут «Известия». Ранее избранный глава кабмина заявлял, что в работе намерен отдать приоритет исполнению послания Путина Федеральному собранию. Также Мишустин анонсировал обновление состава правительства.