ПНС Ливии заявило об обоюдном соблюдении перемирия

Триполи, 16 января. Министр иностранных дел так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Мухаммед Тахер Сияла подтвердил, что обе стороны конфликта соблюдают режим прекращения огня. Об этом он заявил во время телефонного разговора со своим алжирским коллегой Сабри Букадумом.

Сияла подчеркнул, что подписание предложенного Россией проекта соглашения о перемирии позволит урегулировать конфликт, сообщает Radio Algeria International.

Напомним, что в минувший понедельник по инициативе РФ в Москве состоялись переговоры между командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифой Хафтаром и главой ПНС Ливии Файезом Сарраджем. Хафтар отказался подписывать соглашение, поскольку некоторые условия ЛНА не выполнялись. Фельдмаршал заявил, что ему нужно дополнительное время на то, чтобы изучить документ и обсудить его положения с лидерами ливийских племен, после чего покинул российскую столицу.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что переговоры в Москве и не должны были становиться финальным аккордом в процессе урегулирования ливийского кризиса. Однако встреча стала важным шагом на пути к подготовке берлинской конференции по Ливии, которая пройдет 19 января. Ожидается, что на встрече будет заключено соглашение о создании единого правительства и единой армии — это позволит положить конец вооруженному противостоянию.

Пока что в стране наблюдается противоборство между Ливийской национальной армией и подконтрольным западным странам Правительством национального согласия, которое напрямую связано с террористическими группировками. Весной прошлого года Хафтар объявил о новом этапе антитеррористической операции и повел войска на Триполи, чтобы освободить столицу от боевиков.

Россия тем временем пытается способствовать политическому урегулированию конфликта. Именно она инициировала временное соглашение о прекращении огня, которое было принято обеими сторонами. Она же впервые после встречи в Абу-Даби устроила прямые переговоры между Хафтаром и Сарраджем.