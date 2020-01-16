Путин и Нетаньяху отметили важность сохранения исторической правды о Второй мировой войне

Москва, 16 января. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора отметили важность сохранения исторической правды о событиях Второй мировой войны, сообщила пресс-служба Кремля.

Стороны в ходе телефонного разговора, который состоялся по инициативе Тель-Авива, рассмотрели ряд актуальных вопросов российско-израильского сотрудничества в свете запланированного визита Путина в Израиль для участия в памятных мероприятиях, приуроченных к 75-й годовщине освобождения концлагеря Освенцим и Дню памяти жертв Холокоста.

«С обеих сторон подчёркнута важность сохранения исторической правды о событиях Второй мировой войны и недопустимость пересмотра ее итогов», — говорится в сообщении пресс-службы российского лидера.

Президент России неоднократно заявлял о недопустимости пересмотра итогов Второй мировой войны. Он подчеркнул, что позиции Москвы и Тель-Авива в этом вопросе едины. Путин добавил, что Россия и Израиль должны противодействовать разрастанию антисемитизма и ксенофобии в современном мире.