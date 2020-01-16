МАК установил причину ЧП с самолетом UTair в Сочи в 2018 году

Москва, 16 января. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) установил причину ЧП с самолетом авиакомпании UTair, который после посадки скатился в реку в Сочи в 2018 году. В окончательном отчете МАК говорится, что экипаж проигнорировал предупреждения бортовых систем о сдвиге ветра и посадил самолет на неподходящую полосу.

Как заключил комитет, воздушное судно попало в горизонтальный сдвиг ветра (со встречного на попутный), в результате чего самолет приземлился с перелетом на 385 метров от зоны точной посадки.

«Выполнение посадки на ВПП, средний нормативный коэффициент сцепления которой, согласно расчетам, был менее 0,3, что не позволяло выполнять посадку согласно действующим нормативным документам», — говорится в отчете МАК.

Кроме того, среди факторов, приведших к ЧП, комитет назвал использование автопилота при сдвиге ветра, недостаточную подготовку экипажа и невыполнение службой аэропорта требований о необходимости проверки состояния ВПП после дождя, в связи с чем пилотам передали неверные значения нормативного коэффициента сцепления. Также в отчете подчеркивается, что экипаж нарушил положения руководства по летной эксплуатации самолета и руководство по производству полетов авиакомпании.

Напомним, в сентябре 2018 года «Боинг 737–800» авиакомпании Utair, выполнявший рейс из Москвы, при посадке выкатился за пределы ВПП и скатился в русло реки. В результате разрушились стойки шасси и крыло самолета, а левый двигатель воздушного судна загорелся. На борту находились 164 пассажира и шесть членов экипажа.

Инцидент стал причиной гибели сотрудника аэропорта, 18 человек получили различные травмы. После происшествия несколько пассажиров обратились в суд с требованием выплать компенсации за причиненный ущерб, пишет «Вечерняя Москва».