На последних дебатах демократов CNN атаковала главного пацифиста США Берни Сандерса

Во вторник, 14 января, состоялись дебаты Демократической партии США — последние перед официальным началом так называемых праймериз — первичным голосованием, которое определит противника Дональда Трампа на ноябрьских президентских выборах. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Противостояние демократов

Несмотря на то, что официально в президентском противостоянии участвуют 12 политиков-демократов, на дебаты, проведенные компанией CNN в штате Айова, было допущено всего шесть наиболее рейтинговых и популярных кандидатов. Среди них реальные шансы на победу имеют три политических тяжеловеса: 78-летний сенатор Берни Сандерс, 70-летняя сенаторша Элизабет Уоррен и бывший вице-президент — 77-летний Джо Байден.

Дебаты прошли на фоне выраженной враждебности по отношению к Сандерсу со стороны всех ключевых либеральных СМИ США. Модераторы CNN задавали Сандерсу максимум неудобных и агрессивных вопросов и поддержали беспочвенные обвинения Элизабет Уоррен, которая публично назвала Сандерса сексистом.

После дебатов Уоррен демонстративно отказалась пожимать Сандерсу руку, хотя дружелюбно подала руку Байдену, известному своим неуважением к женщинам и откровенно сексистскими выходками.

По всем признакам именно Элизабет Уоррен пользуется негласной поддержкой львиной доли основных американских СМИ (CNN, MSNBC, The Washington Post, The New York Times), а также ведущих либеральных политиков и олигархов. Ранее Хиллари Клинтон, Барак Обама и Джордж Сорос одобрительно высказывались об Уоррен, что на политическом языке означает благословение на президентскую кампанию.

Бывший сенатор и вице-президент Байден не сумел сказать на дебатах ничего достойного внимания, однако вновь соврал по поводу своего отношения к военной политике США и войне на Ближнем Востоке. Байден ложно заявил, что никогда не поддерживал ввод войск в Ирак и американскую внешнюю агрессию. Однако на деле он не только проголосовал за развязывание войны в Ираке в 2003 году, будучи сенатором, но и гласно выступил в ее поддержку.

Есть вероятность, что Байден попросту забыл, какую политику он проводил в прошлом из-за прогрессирующего склероза, поскольку в последнее время бывший вице-президент часто путает названия штатов и государств. В частности, недавно в одной из своих предвыборных речей Байден перепутал Иран и Ирак.

Несмотря на то, что Байден демонстративно осуждает Дональда Трампа за эскалацию конфликта с Ираном, нет никакой уверенности, что Байден не поступил бы схожим образом или еще более неадекватно. Доподлинно известно, что Байден без колебаний поддерживал почти все военные конфликты, в которых принимали участие США со времен 1980-х годов. За пять лет до иракского вторжения Байден призвал к физической расправе над Саддамом Хуссейном и стал одним из главных инициаторов бомбардировок Югославии. Последние демократические дебаты и общественная реакция на них выявили, что исход голосования далеко не предрешен.

Кто такой Берни Сандерс?

Открытая враждебность американских медиа по отношению к Берни Сандерсу имеет несколько причин. Сенатор Сандерс по своему фактическому статусу независимый политик-социалист, который никогда не состоял в Демократической партии США. Иными словами, Сандерс имеет минимальную зависимость от партийных боссов демократов и от спонсоров американского либерализма — Джорджа Сороса, Джеффа Безоса и прочих влиятельных миллиардеров.

Самостоятельность Сандерса и его обширная программа социальных реформ, которая подразумевает повышение налогов на корпоративный доход и введение налога на роскошь, пугает крупнейших представителей американского бизнеса. Желание Сандерса вывести войска из Ирака и Афганистана, его предложение по ликвидации НАТО и созданию военного союза с Россией раздражает военные бизнес-круги и оборонные компании.

Однако, невзирая на кампанию СМИ по дискредитации Сандерса и замалчиванию его успехов, он имеет высокую поддержку преданных сторонников и серьезную заявку на победу.

Настроения американского общества сильно изменились со времен 1990-х и 2000-х годов, когда телевидение диктовало обществу, за кого голосовать, кого любить и кого ненавидеть. Дебаты CNN (как ранее дебаты MSNBC и ABC) ярко продемонстрировали, что избиратели научились критически оценивать политическую повестку, которая продвигается американским ТВ.

После явной ангажированности, проявленной CNN на последних дебатах, в Twitter высокую популярность получил хэштэг «CNN — это мусор» (#CNNisTrash). Американцы отказываются от поддержки кандидатов, которых прямо навязывают через экран телевизора.

Не исключен вариант, что любимицу американских СМИ Элизабет Уоррен и политического мастодонта Джо Байдена постигнет та же участь, что и Хиллари Клинтон в 2016 году. Так или иначе, без сюрпризов не обойдется.