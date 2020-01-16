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На последних дебатах демократов CNN атаковала главного пацифиста США Берни Сандерса

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На последних дебатах демократов CNN атаковала главного пацифиста США Берни Сандерса

Во вторник, 14 января, состоялись дебаты Демократической партии США — последние перед официальным началом так называемых праймериз — первичным голосованием, которое определит противника Дональда Трампа на ноябрьских президентских выборах. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Противостояние демократов

Несмотря на то, что официально в президентском противостоянии участвуют 12 политиков-демократов, на дебаты, проведенные компанией CNN в штате Айова, было допущено всего шесть наиболее рейтинговых и популярных кандидатов. Среди них реальные шансы на победу имеют три политических тяжеловеса: 78-летний сенатор Берни Сандерс, 70-летняя сенаторша Элизабет Уоррен и бывший вице-президент — 77-летний Джо Байден.

Дебаты прошли на фоне выраженной враждебности по отношению к Сандерсу со стороны всех ключевых либеральных СМИ США. Модераторы CNN задавали Сандерсу максимум неудобных и агрессивных вопросов и поддержали беспочвенные обвинения Элизабет Уоррен, которая публично назвала Сандерса сексистом.

На последних дебатах демократов CNN атаковала главного пацифиста США Берни Сандерса

После дебатов Уоррен демонстративно отказалась пожимать Сандерсу руку, хотя дружелюбно подала руку Байдену, известному своим неуважением к женщинам и откровенно сексистскими выходками.

По всем признакам именно Элизабет Уоррен пользуется негласной поддержкой львиной доли основных американских СМИ (CNN, MSNBC, The Washington Post, The New York Times), а также ведущих либеральных политиков и олигархов. Ранее Хиллари Клинтон, Барак Обама и Джордж Сорос одобрительно высказывались об Уоррен, что на политическом языке означает благословение на президентскую кампанию.

Бывший сенатор и вице-президент Байден не сумел сказать на дебатах ничего достойного внимания, однако вновь соврал по поводу своего отношения к военной политике США и войне на Ближнем Востоке. Байден ложно заявил, что никогда не поддерживал ввод войск в Ирак и американскую внешнюю агрессию. Однако на деле он не только проголосовал за развязывание войны в Ираке в 2003 году, будучи сенатором, но и гласно выступил в ее поддержку.

Есть вероятность, что Байден попросту забыл, какую политику он проводил в прошлом из-за прогрессирующего склероза, поскольку в последнее время бывший вице-президент часто путает названия штатов и государств. В частности, недавно в одной из своих предвыборных речей Байден перепутал Иран и Ирак.

На последних дебатах демократов CNN атаковала главного пацифиста США Берни Сандерса

Несмотря на то, что Байден демонстративно осуждает Дональда Трампа за эскалацию конфликта с Ираном, нет никакой уверенности, что Байден не поступил бы схожим образом или еще более неадекватно. Доподлинно известно, что Байден без колебаний поддерживал почти все военные конфликты, в которых принимали участие США со времен 1980-х годов. За пять лет до иракского вторжения Байден призвал к физической расправе над Саддамом Хуссейном и стал одним из главных инициаторов бомбардировок Югославии. Последние демократические дебаты и общественная реакция на них выявили, что исход голосования далеко не предрешен.

Кто такой Берни Сандерс?

Открытая враждебность американских медиа по отношению к Берни Сандерсу имеет несколько причин. Сенатор Сандерс по своему фактическому статусу независимый политик-социалист, который никогда не состоял в Демократической партии США. Иными словами, Сандерс имеет минимальную зависимость от партийных боссов демократов и от спонсоров американского либерализма — Джорджа Сороса, Джеффа Безоса и прочих влиятельных миллиардеров.

Самостоятельность Сандерса и его обширная программа социальных реформ, которая подразумевает повышение налогов на корпоративный доход и введение налога на роскошь, пугает крупнейших представителей американского бизнеса. Желание Сандерса вывести войска из Ирака и Афганистана, его предложение по ликвидации НАТО и созданию военного союза с Россией раздражает военные бизнес-круги и оборонные компании.

На последних дебатах демократов CNN атаковала главного пацифиста США Берни Сандерса

Однако, невзирая на кампанию СМИ по дискредитации Сандерса и замалчиванию его успехов, он имеет высокую поддержку преданных сторонников и серьезную заявку на победу.

Настроения американского общества сильно изменились со времен 1990-х и 2000-х годов, когда телевидение диктовало обществу, за кого голосовать, кого любить и кого ненавидеть. Дебаты CNN (как ранее дебаты MSNBC и ABC) ярко продемонстрировали, что избиратели научились критически оценивать политическую повестку, которая продвигается американским ТВ.

После явной ангажированности, проявленной CNN на последних дебатах, в Twitter высокую популярность получил хэштэг «CNN — это мусор» (#CNNisTrash). Американцы отказываются от поддержки кандидатов, которых прямо навязывают через экран телевизора.

Не исключен вариант, что любимицу американских СМИ Элизабет Уоррен и политического мастодонта Джо Байдена постигнет та же участь, что и Хиллари Клинтон в 2016 году. Так или иначе, без сюрпризов не обойдется.

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