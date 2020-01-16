Запорожцева назвала блокировку россиян в Facebook новым фронтом инфовойны

Москва, 16 января. Американская компания Facebook продолжает применять политическую цензуру против российских журналистов, блогеров, политиков и общественных деятелей, чье мнение не совпадает с вектором политики США.

Ранее очередной жертвой цензуры Запада в информационном пространстве стала журналистка Юлия Юзик. После публикации поста об иранском генерале, командующем силами спецназначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касеме Сулеймани, который был убит по приказу президента США Дональда Трампа, Facebook заблокировала аккаунт Юзик.

Правозащитник, блогер и общественный деятель Галина Запорожцева также неоднократно становилась жертвой беспричинных блокировок со стороны Facebook. Запорожцева уверена, что России давно пора создать аналоги подконтрольных властям США соцсетям, а не надеяться на милость Вашингтона.

«Я считаю, что мы проявляем беспечность в этом отношении, не осознавая, что мы находимся на фронте, в условиях информационной войны. С нами воюют, а мы даже не обороняемся», ― заявила Запорожцева в комментарии Nation News.

Общественник подчеркнула, что соцсети стали новым фронтом информационной войны Запада против России. Противник в лице США располагает целой армией, которая хорошо финансируется.

«С той стороны подготовлена целая армия, причем хорошо финансируемая, имеющая все технические ресурсы, а мы воюем на их площадке саперными лопатками против хорошо вооруженного противника», ― добавила Запорожцева.

По словам блогера, Россия в этой войне обучается с помощью шишек и получаемых пинков в виде блокировок, троллинга и всевозможных информационных атак. Запорожцева уверена, что страна должна создавать свою техническую базу.

«Армию нужно вооружать! Я двумя руками «за» то, чтобы работал закон о независимом Рунете, который был недавно принят в РФ, поскольку угроза того, что в один прекрасный момент нас возьмут и по указке США вообще отключат от всемирной Сети, реально существует», ― уверена правозащитник.

Запорожцева подытожила, что РФ должна была создать независимый Интернета еще раньше. Сейчас против нашей страны ведется гибридная война по всем фронтам: экономическим, культурным, информационным.

Политической цензуре со стороны Facebook подвергаются не только российские пользователи. Facebook заблокировал авторов постов в поддержку убитого США иранского генерала Касема Сулеймани во всем мире. Ранее руководство американской соцсети замораживало страницы тех, кто публиковал фотографии с похорон экс-главы ДНР Александра Захарченко, кто не признавал Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы, а поддерживал законного лидера республики Николаса Мадуро.