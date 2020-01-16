Москва, 16 января. Известный сотрудник спецслужб, возглавлявший советскую военную контрразведку, Иван Устинов скончался на 101-м году жизни.

Иван Устинов родился 1 января 1920 года. В июне 1941 года поступил на службу в органы госбезопасности. Во время Великой Отечественной войны служил в особом отделе НКВД и главном управлении контрразведки «Смерш» на Западном, 1-м, 2-м Прибалтийском и 3-м Белорусском фронтах.

Он участвовал в Смоленском сражении 1941 года, боях под Вязьмой, наступательных операциях «Кутузов» и «Багратион».

В 1970 году Устинов возглавил 3-е управление КГБ, отвечающее за военную контрразведку, и руководил им до 1973 года.

Легендарный контрразведчик был награжден двумя орденами Красного Знамени, орденом Отечественной войны I степени, тремя орденами Красной Звезды, медалями.

Ранее ветеран внешней разведки КГБ Георгий Санников рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей о разведчиках-нелегалах. По его словам, «нелегальная разведка» означает разведку под глубоким прикрытием и без видимой связи с официальными дипломатическими представительствами своей страны. Он также предостерег от преждевременного рассекречивания имен разведчиков, действовавших во время Великой Отечественной войны. В пример Санников привел разведчика Федора Хилько, данные о котором опубликовала Украина, чем «подставила десятки людей на Западе».