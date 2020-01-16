Мишустин заявил о необходимости обеспечить правительству новое качество управления

Москва, 16 января. Кандидат на должность премьера Михаил Мишустин заявил, что президент России Владимир Путин поручил правительству страны быть в авангарде экономического роста.

На пленарном заседании Госудмы, которое прошло днем 16 января, Михаил Мишустин отметил, что одним из самых важных вопросов в настоящее время является новое качество управления.

Он пояснил, что лидер РФ Владимир Путин поручил правительству «быть в авангарде развития страны, обеспечивать экономический рост, создание новых рабочих мест». По словам Мишустина, именно это является основой эффективной социальной политики.

«И, конечно, без высоких темпов экономического развития социальное развитие страны будет пробуксовывать», — подчеркнул Мишустин.

Он также призвал незамедлительно подготовить все документы для реализации послания президента России Владимира Путина.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что главное напутствие Михаилу Мишустину — это реализация послания Федеральному собранию президента России Владимира Путина.