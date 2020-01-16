Путин призвал «выверять все до запятой» в поправках в Конституцию РФ

Ново-Огарево, 16 января. Президент России Владимир Путин заявил, что предложенные им поправки в Конституцию, которые вынесут для голосования граждан на референдум, должны быть отточены по смыслу и форме. Об этом глава государства заявил в ходе встречи с участниками рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию.

Президент отметил, что изменение Конституции позволит дать толчок для развития России как правового и социального государства. Кроме того, данная мера значительно увеличит роль гражданского общества и политических партий в развитии государства.

Глава государства отметил, что необходимо провести серьезную работу над проектом поправок, в которых все должно быть «выверено до запятой». По словам президента, на референдум должны быть вынесены отточенные по смыслу и форме формулировки поправок в Конституцию.

Путин выразил благодарность участниками встречи, отметив, что работа над поправками в Конституцию требует профессиональных знаний, а также политического и жизненного опыта.

Напомним, 16 января Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию, в ходе которого заявил о необходимости внести поправки в Конституцию РФ. Глава государства отметил, что некоторые положения основного закона РФ должны преобладать над международным законодательством. Президент также добавил, что в Конституции должны быть закреплены принципы единой системы публичной власти.