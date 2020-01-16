Депутат Толстой заявил, что верховенство конституции не приведет к самоизоляции России

Москва, 16 января. Верховенство российской конституции над международным правом не приведет к самоизоляции России, заявил вице-спикер Государственной думы Петр Толстой. Он призвал не пугаться этого.

По его словам, в мире много стран, у которых зафиксировано верховенство конституции над международным законодательством.

«Ни к какой самоизоляции это не приведет, — подчеркнул парламентарий. — Просто особенность нашей Конституции, в тот момент, когда она писалась, (было) включение этих почти колониальных формулировок по поводу верховенства неких общепризнанных норм международного права».

Предложение президента России Владимира Путина, озвученное в среду в ходе обращения к Федеральному собранию, говорит лишь о том, что у России есть суверенитет в отличие от большинства стран в мире, подчеркнул Толстой.

Российский лидер накануне выступил с посланием к Федеральному собранию. В своем обращении глава государства высказал идею внести поправки в Основной закон. Он, в частности, заявил, что Конституция РФ должна иметь приоритет над международным законодательством.

Путин ранее объяснил смысл изменений в российскую конституции. По его словам, смысл поправок заключается в повышении роли гражданского общества, политических партий и обеспечении дальнейшего развития России как правового, социального государства.