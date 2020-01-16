Саркози предложил создать новый формат переговоров с Россией

Москва, 16 января. Бывший президент Франции Николя Саркози предложил создать новый переговорный формат Россия — Турция — Евросоюз. С такой инициативой он выступил на Гайдаровском форуме.

По словам Саркози, в свое время он выступал против включения Турции в состав ЕС не потому, что это не европейское государство. Экс-президент отметил, что Турция, расположенная в Малой Азии, является огромной страной и цивилизацией, с которой «необходимо разговаривать».

«Может быть, как раз в рамках такой трехчастной конструкции — Евросоюз, Россия и Турция — можно будет открыть сотрудничество для новых членов — Украины, Грузии — тех стран, вступлению которых в НАТО и в Евросоюз я когда-то противостоял», — сказал Саркози.

Кроме того, бывший президент Франции подчеркнул, что в XXI веке пора переключиться на новые идеи и перестать «держаться за идеи прошлого», передает «Взгляд.ру».

Ранее немецкое издание Der Tagesspiegel опубликовало материал о поездке канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Москву на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Как написал журналист Мальте Лемминг, этот визит свидетельствует о том, что миру не обойтись без России. Лемминг отметил, что только Путин способен на равных вести переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Таже немецкий журналист напомнил о ключевой роли РФ на Ближнем Востоке.